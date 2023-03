Dolphin, l'émulateur GameCube et Wii, va bientôt sortir sur Steam

L’émulateur devrait arriver dans le courant du deuxième trimestre 2023 et peut déjà être ajouté dans la liste des souhaits sur la page Steam disponible ici . Continuant à enchainer les versions bêta et de développement selon un rythme soutenu avec de nombreux ajouts et correctifs, la dernière version stable majeure 5.0 remonte tout de même à six années et neuf mois, soit une éternité. Mais il semble qu’après un gros travail d’optimisation, à la fois au niveau de Vulkan, sur les versions pour smartphone et en permettant de jouer aux titres Skylanders sans avoir un portail physique, un autre gros travail souterrain va désormais voir le jour : une mise en avant majeure via Steam.