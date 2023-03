Eiji Aonuma dévoile de nouvelles mécaniques de jeu dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Présentation du jeu par Eiji Aonuma (Nintendo Switch) 28/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 28/03/2023















































































Les fans de la série étaient très impatients de découvrir les dernières informations sur un jeu très attendu, peut-être même le jeu le plus attendu depuis la sortie de la Switch : la suite de Breath of the Wild, intitulée The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Et sachant les attentes très fortes, Nintendo s'est contenté d'un tweet 24 heures avant la diffusion pour inviter les fans à se connecter à la chaine YouTube de la firme et ainsi découvrir 10 minutes de gameplay riches en informations Une démonstration de gameplay a en effet été présentée par Eiji Aonuma, le producteur de la série, lors d'un événement organisé par Nintendo. Cette démonstration de gameplay nous a permis de découvrir certains nouvelles mécaniques de jeu, ainsi que des armes originales qui seront disponibles dans le nouvel opus à paraître le 12 mai prochain en exclusivité sur Switch.La vidéo, diffusée sur YouTube, a montré des fonctionnalités originales, comme la construction de véhicules et la fusion d'armes. Les joueurs pourront en effet construire et personnaliser leur propre véhicule, qui sera utile pour explorer le vaste monde ouvert de Tears of the Kingdom.Les armes de Zelda Tears of the Kingdom sont également uniques : comme dans BOTW, les armes se dégradent au fil du temps et de leur utilisation par Link, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elles peuvent se fusionner pour créer de nouvelles armes. Il faudra donc être stratégique dans nos choix d'armes et leur utilisation pour en tirer le meilleur et cela devrait donner lieu à des astuces originales.Dans la démonstration de gameplay, Eiji Aonuma a également présenté les capacités de Link, le personnage principal de la série. Les joueurs pourront utiliser des capacités telles que le vol, la téléportation et la lévitation pour explorer le monde de Tears of the Kingdom.Comme on le soupçonnait à l'approche du déjeuner, Nintendo a confirmé l'existence d'une superbe Switch OLED. Nintendo a également annoncé un nouveau modèle de Switch OLED . Le nouveau modèle de Switch permettra de profiter de l'incroyable qualité d'image, histoire de s'immerger dans Zelda comme jamais ! Un bonheur n'arrivant jamais seul, d'autres accessoires ont été annoncés : une manette Switch Controller Pro, et une housse de transport. Le tout est vraiment splendide.Qu'avez-vous pensé de cette séquence ? Êtes-vous maintenant convaincu qu'il s'agit du jeu tant attendu ? La sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est prévue pour le 12 mai 2023, seulement sur Switch.