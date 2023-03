[Rumeur] La Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom sera-t-elle révélée ce mardi ?

Nombreux sont les joueurs qui vont faire une petite pause ce mardi 28 mars 2023 à 16h pour prendre le temps de découvrir les 10 minutes de gameplay que Nintendo a annoncées hier au sujet de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.En effet, voilà bien quelques mois qu'aucune nouvelle image n'a été diffusée concernant le prochaine Zelda promis sur Switch le 12 mai 2023. Et les fans espèrent bien que Nintendo leur réserve aussi d'autres surprises.L'une d'elles a peut-être été spoilée par un employé de Gamestop qui a indiqué sur Reddit que la chaine avait ajouté une nouvelle référence de modèle Switch, sans plus d'informations pour le moment. De là à en conclure que Nintendo va officialiser la Switch OLED Collector Zelda Tears of the Kingdom, il n'y a qu'un pas.Ce modèle a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, depuis que des photos sont apparues depuis des usines chinoises , et étayées le mois dernier suite à la publication d'éléments visuels reprenant justement ce que l'on avait vu en décembre.A 6 semaines de la sortie du jeu, l'annonce d'une édition collector n'est pas dénuée de sens. Ferez-vous partie de ceux qui s'offriront la machine ? Et ce même si vous avez déjà une Switch classique, une Lite et une OLED ? Faute avouée à moitié pardonnée, et rendez-vous à 16h pour découvrir le contenu de la vidéo annoncée par Nintendo.Source : Videogamechronicle.com