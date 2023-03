Le Nintendo eShop a fermé ses portes sur 3DS et WiiU

13 ans après son lancement, le Nintendo eShop de la 3DS a fait ses adieux, de même pour celui de la WiiU. Les deux boutiques en ligne avaient annoncé leur fermeture il y a plus d'un an.Depuis ce mardi 28 mars 2023 à 2h du matin, les deux boutiques ne proposent plus d'acquérir de nouveaux contenus et se contentent de vous permettre de télécharger de nouveau des contenus achetés avant ce 28 mars.Même si cette fermeture est dommageable pour la disponibilité de certains jeux inédits à la Nintendo 3DS et à la WiiU, elle fait désormais partie du cycle de vie des consoles. Nintendo avait justifié cette fermeture de la boutique en ligne par l'abandon progressif des consoles au profit de la Nintendo Switch.Pour le moment, la boutique en ligne est en maintenance sur 3DS et WiiU mais elle devrait rapidement rouvrir pour permettre le téléchargement des contenus obtenus avant la fermeture.