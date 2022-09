L'E3 de retour avec une nouvelle formule du 13 au 16 juin 2023

L'Electronic Entertainment Expo, plus connu de l'E3 est un évènement majeur du monde du jeu vidéo. Ou du moins, cela l'était jusqu'en 2019 où le salon a accusé une perte de taille avec Sony qui a préféré bouder l'évènement.Si l'édition 2020 a été annulée pour cause de Covid-19, l'édition 2021 100% en ligne n'aura pas permis de remettre véritablement le focus sur l'évènement qui a été obligé d'annuler son édition 2022 après le retrait de plusieurs acteurs du secteur, qui préfèrent désormais organiser leurs propres évènements, sans devoir subir à la fois le dictat des dates du salon et les annonces de leurs concurrents. Nintendo avait déjà senti le vent tourner depuis l'E3 2013 où sa conférence annuelle a été remplacée par un Nintendo Direct exceptionnel.Toujours est-il que l'ESA, l'association derrière le salon, n'a pas baissé les bras et promet une refonte du salon pour une édition 2023 plus réussie. Pour cela, un partenariat avec ReedPop, le producteur de la PAX et du New York Comic Con, vient d'être annoncé.Le retour du salon se fera du 13 au 16 juin 2023 avec, comme auparavant, les premiers jours réservés aux professionnels de l'industrie, et les deux derniers jours ouverts au public, qu'on espère retrouver en masse pour découvrir les nouveautés à venir en fin d'année 2023.L'évènement aura toujours lieu au Los Angeles Convention Center, en Californie. Marquez la date dans vos agendas : rendez-vous le 13 juin 2023 !