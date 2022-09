Les dernières nouvelles autour de Mario + The Lapins Crétins: Sparks Of Hope

Ubisoft est tout sourire car le développement du nouvel opus de Mario avec les Lapins crétins est passé Gold, signifiant la fin du développement principal et le lancement de toutes les dernières phases de contrôle pour un éventuel patch day one.

We are very happy to announce that Mario + Rabbids has gone Gold! Keep an eye out tomorrow for press’ first impressions of the game. pic.twitter.com/tsRgeqcd8l — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) September 21, 2022



Nos premières impressions sont très positives autour de ce jeu, comme vous avez pu le lire sous la plume de Maritsa et Pegasus Fred



We've Played Mario + Rabbids Sparks of Hope - Is It Any Good? 26/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope - Vive l'exploration ! (Nintendo Switch) 26/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Non seulement vous pourrez acquérir le jeu dans son édition classique, mais vous pourrez prolonger le plaisir par un Season Pass payant, que vous pourrez également acquérir au sein d'une édition Gold du jeu.

Tous les personnages de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope auront une voix dans ce nouvel opus : ce n'était pas gagné au départ !

Si Nintendo sait se montrer chatouilleux quand on touche à ses IP, Ubisoft a également un peu de mal à lâcher du lest pour ses propres créations.Ainsi, ses célèbres Lapins Crétins sont dépourvus de voix. Ce sont bien des jérémiades, mais rien de réellement articulé. Pas facile dans ces conditions de se faire comprendre par Mario, qui ne brille pas non plus au niveau de ses talents vocaux (on taira Link bien pire que lui).





Cependant, le directeur créatif Davide Soliani a plus d'un tour dans son sac et a travaillé Ubisoft au corps pour contourner cette difficulté. En partant de cette ligne rouge tracée par Ubisoft au départ, à savoir que les Lapins Crétins ne devaient pas parler, Soliani avait contourné le problème en leur permettant de chanter lors du gameplay de Kingdom Battle, le premier opus salué par la critique et par de nombreux joueurs (10 millions d'exemplaires, c'est plus qu'un simple plébiscite).

Encouragé par ce succès et la bonne idée du Lapin Crétin fantôme chanteur d'opéra, et ayant gagné la confiance d'Ubisoft qui a lâché du lest à ce sujet, à condition que cela soit lié à un besoin du gameplay, Mario et l'ensemble de ses compagnons lapins auront bien une voix cette fois-ci.





"J'ai gagné la confiance d'Ubisoft pour m'aventurer vers un nouvel horizon... Tout ce que nous faisons, cela fait partie d'un processus d'évolution qui nous mènera ailleurs", a expliqué Soliani. "Je pense qu'en tant qu'équipe, nous aimons vraiment expérimenter et nous allons continuer à le faire dans le DLC. Et puis, qui sait ce qui se passera à l'avenir ? ".

Parmi les prochains invités des DLC, une autre star Ubi viendra rendre visite à la Team : Rayman ! Lui qu'on espérait voir revenir via Super Smash Bros. Ultimate revient par la case aventure stratégie de Mario et les Lapins Crétins. On attend de voir le gameplay permis par cette réunion de célébrités ! Pour le moment, aucune date n'a été divulguée concernant l'arrivée de ce premier DLC (il avait fallu quelques mois entre la sortie du premier jeu et son premier DLC). Mais nous avons déjà à nous mettre sous la dent un titre très complet le 20 octobre 2022, qui plus est une exclusivité Switch.





Rappelons que pour ce deuxième opus, Ubisoft Milan n'a pas voulu refaire un copier coller du premier opus mais a souhaité tout approfondir, améliorer et affiner presque tout. Le jeu propose désormais la liberté de mouvement (un véritable changement de jeu par rapport aux batailles sur grille du premier jeu), de toutes nouvelles capacités, de nouveaux mondes et personnages. Les amoureux du premier titre seront séduits par ces améliorations, les déçus du premier opus pourront revoir leurs aprioris pour goûter avec un regard neuf toutes les nouvelles propositions.

Hors des sentiers battus de votre quête principale, vous rencontrerez certains personnages mystérieux, que vous pourrez aider de diverses manières. Si vous décidez de leur tendre la main, vous découvrirez très souvent que des Sparks souffrent du même état qu’eux, et ces Sparks seront ravis de se joindre à vous si vous parvenez à résoudre leur mal. Au fil de votre exploration, des obstacles se dresseront sur votre route. Vous apprendrez à tirer profit des pouvoirs de Beep-0 pour révéler certaines zones secrètes ou libérer le passage, mais vos Héros seront aussi mis à profit en saisissant des objets, et en les déplaçant pour résoudre des énigmes.





Victor vous a préparé des défis regorgeant de poissons. Comme vous pouvez l’observer, il est affublé de nombreuses médailles. Saurez-vous battre son record personnel ? Si tel est le cas, les récompenses seront à la hauteur de votre performance. Mario et ses amis adorent relever les défis où des pièces sont en jeu. Saurez-vous emprunter le meilleur parcours, courir, charger, et empocher toutes les pièces avant la fin du chrono ? Un trésor vous attend !





Le Littoral Lumineux est d’habitude aussi animé qu’ensoleillé, mais sous l’emprise de Cursa, cette planète est devenue pluvieuse, lugubre, et infestée de Confusi-Ombre. Augie, dieu du soleil autoproclamé, est embarrassé par cette situation : il a affirmé pouvoir contrôler la météo, et les habitants du Littoral Lumineux veulent absolument retourner s’amuser sur la plage. Nos Héros arriveront-ils à faire revenir le soleil ?









Chocolat chaud à la mousse de lait, délicieuse fondue au fromage de montagne, chutes de neige romantiques… Tel était le programme des Pics Parfaits avant l’arrivée de la Confusi-Ombre. La tempête de neige maléfique vous glacera jusqu’aux os, et des versants entiers de la montagne sont désormais inhospitaliers. Et, pour couronner le tout, le Capitaine Orion, Gardien de la planète, a disparu ! Tout cela constitue un désastre absolu pour quiconque désire y prévoir ses vacances. Nos Héros doivent rendre toute sa splendeur à la montagne !





Foyer historique des sources d’eaux minérales naturellement gazeuses, des immarcescibles prairies et du sublime Arbre de l’Éclosion, cette planète jadis verdoyante est frappée d’une grande sécheresse, générée par la malfaisance de Cursa. Afin d’offrir à cette planète une nouvelle floraison, Mario et ses amis devront se frayer un chemin jusqu’au sommet du Mont Gicleur, le volcan aquatique. Sullivan, conducteur de la locomotive à vapeur « Wiggler Express », les y aidera.









Mario + Rabbids Sparks of Hope: What's New with Combat, Exploration, and More 26/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux petites figurines pour les collectionneurs

A l'approche du lancement de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope le 20 octobre prochain, Ubisoft a dévoilé deux nouvelles figurines "Ubicollectible" basées sur le jeu. Représentant respectivement les versions Lapins Crétins de Mario et Peach, elles sont accompagnées d'un code pour débloquer un skin d'arme du jeu. Mario le Lapin est équipé de ses gantelets ridicules "The Dukes", tandis que Peach est équipée de son arme à feu "Triple-Troll". Même si ce ne sont pas des Amiibo, leur taille est similaire ! En voici les dernières images !





Sources : Nintendo Life, GoNIntendo et Perfectly Nintendo