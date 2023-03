Nintendo prolonge le délai de récuperation des jeux par code sur les Eshop Wii U et 3DS

Ca y est ! Nous y sommes, les Eshop de la Wii U et de la Nintendo 3DS ne permettent plus d'acheter vos jeux dématerialisés avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Cette dernière précision est importante car Nintendo permet toutefois de continuer à obtenir des jeux achetés via des cartes prépayées.

L'annonce a été faite sur Twitter par Nintendo en raison des problèmes techniques survenus la semaine dernière. Les fans disposant de codes de téléchargement disposeront jusqu'au 3 avril pour les utiliser et donc ajouter de nouveaux jeux à leur ludothèque numérique.