Il y aura bien une scène post-générique à la fin du film Super Mario Bros

À la fin du film, une séquence post-crédit donne un avant-goût de ce que pourrait être la suite. Et cela me rend très, très enthousiaste. Mais on a parlé de Luigi's Mansion. C'était un jeu Gamecube. Je pense que ce serait génial.

En voilà une bonne nouvelle et les fans de Super Mario vont être ravis ! Selon plusieurs sites américains, le film d'animation Super Mario Bros qui sort mercredi 5 avril 2023 comportera bien une scène post-générique.Bien que les détails de cette scène soient encore tenus secrets, il n'en fallait pas plus pour susciter l'attention des fans du plombier et éveiller leur imagination pour spéculer sur ce que pourrait contenir cette fameuse scène post-générique. Chris Pratt, qui a révélé auprès de CBR.com l'existence de cette scène, met un point final au débat en évoquant une possible suite pour le film.Voici ce que Chris Pratt a déclaré dans son interviey avec CBR:La présence d'une scène post-générique est devenue une tendance populaire dans l'industrie cinématographique, et il semble que Super Mario Bros soit donc prêt à s'inscrire dans cette tendance popularisée par les films Marvel.Il est possible que cette scène soit une façon pour les réalisateurs du film de faire allusion à une possible suite, donc, ou tout simplement rendre un hommage appuyé à Nintendo et aux créateurs des personnages qui auront sauvé le royaume Champignon devant nos yeux ébahis pendant 1h30.Source : CBR.com via Nintendo Everything