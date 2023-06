[ND] Move your body avec Just Dance 2024 Edition

Petite séance de rappel pour tous les joueurs qui auraient manqué l'Ubisoft Forward du 12 juin 2023, Just Dance 2024 Edition revient sur Switch avec 40 nouvelles chansons, qui seront étoffées ensuite durant une année.





Pas de nouvelles révélations ce soir, puisque nous restons toujours sur les 6 titres dévoilés il y a quelques jours :



- How You Like That de BLACKPINK.

- Tití Me Preguntó de Bad Bunny.

- I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston.

- Flowers de Miley Cyrus.

- Sail d'AWOLNATION.

- My Name Is de D Billions.





Depuis l'édition 2023, le jeu est désormais uniquement disponible sous forme dématérialisée et est connecté. Des événements saisonniers à thème permettent de découvrir des chansons inédites, de nouvelles récompenses comme des Avatars, des arrière-plans, des badges nominatifs et des Alias pour personnaliser votre Dancer Card.





A notez que si vous ou vos ami(e)s possédez l'édition 2023 ou 2024, vous pourrez jouer ensemble en ligne. En possédant les deux deux éditions, leur contenu sera réuni au même endroit.





Comme toujours, l'achat du jeu vous permet de tester gratuitement pendant un mois du service d'abonnement Just Dance+, donnant accès à plus de 200 titres (aussi bien des titres des anciens Just Dance que des titres inédits réservés au service abonnement).



Just Dance 2024 arrive le 24 octobre sur Nintendo Switch ! 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube