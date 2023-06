[ND] Le Chevalier Noir fait son entrée sur Switch avec la trilogie Batman Arkham

Batman: Arkham Trilogy | Trailer d'Annonce Officiel Nintendo Switch 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après plusieurs rumeurs, la trilogie Batman Arkham fait son entrée sur la console de Nintendo.A tous les amateurs du Chevalier Noir et du plus grand détective du monde, il sera possible d'incarner (de nouveau) Batman dans ses 3 aventures Arkham.Dans Batman : Arkham Asylum, Batou se retrouve coincer dans l'Asile d'Arkham et "fait la connaissance" des célèbres super-vilains de l'univers DC comme le Joker, l'Épouvantail et Poison Ivy.Dans Batman : Arkham City, Bruce Wayne va devoir se servir de ses talents de détective et de justicier afin de défaire les plus grands criminels de la ville.Et dans Batman : Arkham Knight, Batman se voit affronter la menace ultime dans les rues de Gotham (en plus de pouvoir conduire la Batmobile).Les Batman Arkham sont des titres emblématiques et presque parfaits du Chevalier Noir, un must have pour tous les fans du genre.Batman Arkham Trilogie sortira le Batarang sur Switch dès l'automne 2023.