55% des ventes physiques de jeux vidéo en France en 2023 sont sur Switch

Alors que la plupart des acteurs du marché semblent se tourner vers le dématérialisé et que certaines signaux forts en provenance de certains détaillants indiquent une volonté de réduire la part des offres de revente de jeux vidéo en occasion, les consommateurs français ont clairement exprimé leur choix durant l'année 2023. Ils préfèrent acheter des produits en version physique !







Le rapport du SELL édité fin 2023 le montrait très clairement. En voici un tableau synthétique :

Avec 72% des achats de jeux sous forme physique, les français indiquent clairement leur envie de posséder un jeu physiquement pour avoir la sensation de posséder le produit, en faire la collection. Mais c'est aussi l'impression de faire un cadeau concret à ses proches (le boitier vide avec un code ou l'achat dématérialisé n'ont clairement pas la côte pour des cadeaux) et les consommateurs tiennent à deux aspects pratiques : la possibilité de se prêter les jeux (au sein de la fratrie ou entre amis) et surtout la possibilité de revendre le jeu plus tard. On notera qu'un pourcentage non négligeable évoque soit des problèmes de stockage mémoire sur leur console soit une connexion de qualité insuffisante pour télécharger des jeux. Sur ce dernier point, d'un niveau de 14%, on comprend que la route est encore bien lointaine pour proposer du cloud gaming à l'ensemble du public français.





En tenant compte de la situation du marché français, on n'est donc guère étonné de découvrir que 55% des ventes de jeux physiques sur notre territoire sont des jeux pour la Nintendo Switch, selon les données de l'institut GfK, a annoncé Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, à l'AFP. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s'est écoulé à 550 000 ventes physique et The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’est écoulé à 918 000 exemplaires en boîte depuis son lancement en France. Ce sont des titres qui continuent à se vendre très bien en physique comme l'ensemble des derniers titres Mario et Kirby. La Nintendo Switch, qui s'est écoulée en France à 850 000 exemplaires durant l'année 2023, a franchi les 8 millions de consoles placées dans les foyers français fin janvier 2024 : cela veut dire tout simplement pour le PDG français que 11,7% des 68 millions de Français sont équipés d'une Switch ! Un joli score !

Une exception culturelle ?

Ces très bons résultats physiques en France semblent pourtant aller à contre-courant du marché mondial. Au niveau mondial, en regroupant le PC, le mobile et les consoles, on frôle les 90 % des jeux proposés en format dématérialisé. Allez faire un tour auprès de votre détaillant, depuis la mise en place des plateformes Steam et Epic Games, il est très difficile de trouver un jeu PC en boitier. Le marché mobile est 100% dématérialisé et la plupart des éditeurs indépendants n'ont pas les moyens de proposer des éditions physiques de leurs titres, hormis des tirages confidentiels via des partenariats.







Autre problème qui met à mal l'achat en version physique : les mises à jour des titres. Entre patch day one, les mises à jour régulières en particulier si le titre offre des options en ligne, les DLC proposés en version dématérialisée quasiment uniquement, acheter un jeu en version physique a perdu de son intérêt selon les éditeurs qui publient tel ou tel titre. Au regard de la taille de certaines mises à jour sur PC, Xbox, PS voire même Switch, posséder une version physique au contenu obsolète qui nécessite de gros téléchargements pour pouvoir continuer à jouer a refroidi certains acheteurs. On pense en particulier à des sociétés comme Ubisoft, avec des produits ambitieux, mais dont chaque lancement de titres AAA est souvent synonyme de gros téléchargements de correctifs. Il reste aussi le cas particulier de la Switch, avec de nombreux éditeurs qui se rabattent sur l'intégration de jeux en kit sur cartouche : pour une question tarifaire, on reste sur une cartouche 8 Go et une partie du jeu nécessite un téléchargement obligatoire. Même si c'est clairement indiqué sur le visuel du boitier, cela freine. Un problème que l'on ne trouve pas sur les jeux édités par...Nintendo.





Les français sont encore très attachés à leur achats en magasins, d'où une population qui râle lorsque un produit doit être précommandé et ne se retrouve pas naturellement disponible sur les linéaires le jour de sa sortie (ceci étant valable également pour les films).











On notera au passage que cette importante part d'acheteurs en boutique joue peu en ligne. Cela se comprend au niveau des motivations. Pour 93% des joueurs, pratiquer un jeu vidéo, c'est pour se divertir et s'amuser, 84% pour s'évader et sortir de son quotidien. Pas étonnant que les titres The Legend of Zelda, Mario, Kirby et même Pokémon cochent parfaitement les cases des joueurs français.





Les party Games sont également appréciés comme les jeux multi en local : c'est le plaisir de passer un moment convivial avec d'autres personnes, pour 69% des joueurs. Le côté compétition ne concerne que 50% des consommateurs.





Si les produits Nintendo se vendent aussi bien actuellement, c'est qu'ils sont clairement en phase avec les attentes du public. Oui le dématérialisé est une voie d'avenir mais le fait de perdre la possibilité de jouer à un titre avec la fin des serveurs dédiés à tout de même refroidi de nombreux consommateurs. La qualité des connexions internet reste encore un facteur limitant. La qualité des titres des jeux NIntendo dès leur sortie est un gage de confiance par rapport à d'autres éditeurs qui ont imposé dans le passé trop de corrections de bugs. Les consommateurs l'ont bien compris en différant leurs achats de quelques mois pour d'une part acquérir un titre pleinement jouable et d'autres parts un titre à prix réduit. Une baisse de prix que ne pratique pas Nintendo, ou très peu sauf en cas d'échec commercial. Enfin, et c'est la vague de retrogaming qui nous l'a appris, les possesseurs de jeux physiques peuvent jouer pendant des années à leurs anciens titres alors que des solutions légales d'émulation peinent à proposer 10% des titres sortis à ce jour. Pas étonnant que les français plébiscitent le physique alors que les éditeurs et la plupart des constructeurs voudraient passer au 100% dématérialisé pour des questions des coûts (et de captation du marché). Nintendo l'a bien compris avec ses produits dérivés, ses amiibo et ses jeux sous cartouche, en prenant le temps de sortir ses jeux quand ils sont effectivement prêts, en ne prônant pas la gratuité, et en rappelant qu'un bon jeu à sa sortie reste un bon jeu plus tard et qu'il faut donc le payer à sa juste mesure .