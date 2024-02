Microsoft officialise l'arrivée de 4 jeux sur Switch et PS5 mais sans Game Pass

Microsoft a confirmé l'arrivée de jeux exclusifs Xbox sur les consoles rivales PlayStation 5 et Nintendo Switch. Ce changement de cap a été révélé par Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, lors du podcast officiel Xbox. Ces sorties inaugurent un changement de stratégie visant à élargir la portée des jeux au-delà de l'écosystème Xbox.Microsoft reste mystérieux sur l'identité des quatre jeux sélectionnés pour cette première vague d'expansion, mentionnant seulement que deux d'entre eux sont axés sur la communauté et que les deux autres sont des titres de moindre envergure. Cependant, sur la base de ces informations et des analyses faites par plusieurs médias, les noms des jeux concernés sont déjà connus (mais ne sont donc pas encore officiels) : Hi-Fi Rush et Pentiment seraient les premiers à faire le saut, suivis de Sea of Thieves et Grounded.Cette décision s'inscrit dans une vision plus large de Phil Spencer, qui anticipe une diminution des exclusivités console au cours de la prochaine décennie. Pour Microsoft, il s'agit d'une expérience permettant d'évaluer l'intérêt et la réception de ces jeux sur d'autres plateformes, tout en restant ouvert à l'idée d'élargir cette initiative à d'autres titres à l'avenir. Cette semaine, on a un peu tout lu au sujet du futur de la Xbox. On devrait plutôt parler du "futur de Xbox", car la marque est de plus en plus un concept, un écosystème, et non plus une "simple" console de jeux.C'est la stratégie "Xbox Everywhere" de Microsoft, visant à rendre ses jeux accessibles sur un plus grand nombre de plateformes. Et cela soulève quand même des questions quant à l'avenir des exclusivités et de l'identité même de cette marque. Pour Microsoft, c'est une opportunité : cette approche pourrait permettre à Microsoft de stimuler la croissance de son département jeu vidéo, notamment en augmentant les revenus liés au contenu et en répondant aux attentes des joueurs souhaitant accéder à leurs jeux favoris sur plusieurs supports indépendamment de la console XBox.Alors que Nintendo est plutôt confortable dans sa synergie console-jeux, Microsoft envisage l'avenir de manière différente et cela pourrait avoir des répercussions importantes sur la manière dont les jeux sont développés, distribués et joués à travers les différentes plateformes. Phil Spencer pense ainsi que dans la prochaine décennie, les exclusivités d'une plateforme vont être nettement moins nombreuses, une déclaration qui doit faire sourire chez Nintendo plus qu'inquiéter.Avec 34 millions d'abonnés au Xbox Game Pass et des plans ambitieux pour l'avenir du matériel Xbox, Microsoft essaie de se positionner comme un acteur incontournable, en écrivant sa partition de ce qu'est sa vision du jeu vidéo. Un sujet qu'on a déjà évoqué il y a quelques années de cela quand on pensait alors qu'un rapprochement entre Xbox, Sony et Nintendo était possible par le biais du jeu dans le cloud, une hypothèse qui ne se réalise donc toujours pas, sans doute au plus grand dam des joueurs Game Pass qui auraient bien joué à leurs jeux Xbox depuis l'écran OLED de la Switch, mais sans doute aussi pour le plus grand bonheur des concurrents de Xbox qui ont certainement rejeté tout accord avec Microsoft pour que Game Pass puisse en effet exister sur les autres machines du marché.Sources : Podcast officiel Xbox via xbox.com et The Verge