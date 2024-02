PAX East 2024 à Boston en mars avec la présence de The Pokémon Company

La PAX East est de retour à Boston aux États-Unis, du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 2024. Une édition importante car elle marque les 20 ans de ce salon dont vous pouvez jeter un coup d'oeil sur le site officiel. Parmi les exposants annoncés, nous aurons The Pokémon Company, FINAL FANTASY XIV, Quantic Dream, IllFonic et Larian Studios Les éditeurs Apogee Entertainment, Freedom Games et Whitehorn Digital occupent également le hall d'exposition avec des dizaines de jeux indépendants.PAX East 2024 est le gros salon du jeu vidéo de la côte Est américaine et se déroule au Boston Convention & Exhibition Center. C'est l'occasion de découvrir de nombreux titres indépendants de qualité, des titres qui pourront faire l'objet pour certains de portages sur Nintendo Switch.





La PAX East propose toute une série d'événements en direct mettant en scène des créateurs de contenu, des développeurs de jeux et des artistes appréciés des fans. Découvrez le nouveau chapitre d'Acquisitons Inc. en direct, des discussions importantes sur la façon de rendre l'industrie du jeu plus inclusive pour les communautés marginalisées, une session amusante sur la meilleure nourriture dans les jeux, et bien d'autres panels de jeux AAA passionnants qui seront dévoilés, ainsi que des concerts et des spectacles en direct dans la soirée.

Le hall d'exposition accueillera le retour de PAX Arena, où les créateurs de contenu s'affrontent dans d'intenses tournois esports. Stream Stars revient également avec un nouveau format et des concurrents qui se disputent une cagnotte de 5 000 dollars. En outre, les communautés de joueurs peuvent se rencontrer lors de réunions, et profiter de diverses performances en direct et de zones de jeu libre.

La PAX East de l'année dernière a été un grand événement, et 2024 a l'air de la surpasser, a déclaré Jerry Holkins, cofondateur de Penny Arcade et de la PAX. Je suis impatient d'entamer la vingtième année du salon.





Voilà un petit teasing alléchant. On attend avec impatience de découvrir les annonces qui intéresseront les possesseurs de Switch et on surveillera en particulier The Pokémon Company.