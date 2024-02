Quoi de neuf sur l'eShop depuis le 15 février 2024 ?

Vous êtes en vacances ou vous allez l'être, à quoi allez-vous pouvoir jouer sur votre Nintendo Switch ces prochains jours ? Regardons ce qui est disponible sur l'eShop de votre console depuis ce 15 février 2024









- Mario vs. Donkey Kong, on ne le présente plus !

_ Spirit Hunter: Death Mark II

Spirit Hunter: Death Mark II - First Look Trailer 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

.T.E.S.T: Expected Behaviour



.T.E.S.T: Expected Behaviour | Release Date Trailer 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Arzette: The Jewel of Faramore, un titre qui nous rappelle certains jeux du CDI de Philips !





Arzette: The Jewel of Faramore | Pre-order Trailer | Limited Run Games 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Banchou Tactics



BANCHOU TACTICS - Nintendo Switch Gameplay 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Birth, titre étrange, sorte de jeu de puzzle, bien noté par Edge Magazine lors de sa sortie sur PC.





Birth Nintendo Switch Announcement Trailer 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Borzoi Adventure



Borzoi Adventure - (Nintendo Switch) - Framerate & Gameplay 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caveman Ransom

Croc’s World 4

Deathly Dangerous



Deathly Dangerous Gameplay Nintendo Switch 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dreamland Solitaire

Eggconsole Ys PC-8801mkIISR

Football Simulator 2024

Forklift Simulator 2024 (on préfère indiquer que les premiers retours ne sont pas fameux sur ce portage Switch).

Frozen Honey ASMR (un titre barré, on se demande ce qu'on prit les développeurs pour concevoir un tel jeu).

Genso Chronicles



Trailer | Genso Chronicles * Nintendo Switch 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Golfinite



Golfinite | Announcement Trailer | Nintendo Switch 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gunvolt Records: Cychronicle



GUNVOLT RECORDS Cychronicle - 50 Minute Gameplay [Switch] 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hentai Girls: College Crush

Hex Cats

Jubilee



Jubilee Nintendo Switch Gameplay 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lo-Fi Haiku: Coffee and Chill

Lords of Exile



Lords of Exile Nintendo Switch Gameplay 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Magic City Detective: Secret Desire Collector’s Edition

Maid of the Dead



"Maid of the Dead" Trailer ENG 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Manitas Kitchen (des dinosaures qui font la cuisine à la manière d'Overcooked, plutôt pour les plus jeunes).

Maze of Realities: Reflection of Light Collector’s Edition

Monster Legacy: New Horizons

My Name is Mayo 3 (un titre complètement barré, c'est original mais il faut apprécier) dont vous pourrez regarder une vidéo de gameplay

MakOS New Operating SystemManitas Kitchen (des dinosaures qui font la cuisine à la manière d'Overcooked, plutôt pour les plus jeunes).Maze of Realities: Reflection of Light Collector’s EditionMonster Legacy: New HorizonsMy Name is Mayo 3 (un titre complètement barré, c'est original mais il faut apprécier) dont vous pourrez regarder une vidéo de gameplay ici

Nickelodeon Kids Bundle

Party Party Time 2

PlateUp



PlateUp! - Announcement Trailer - Nintendo Switch 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pretty Girls Klondike Solitaire Plus

Project Roll

The Nom

Throne of Egypt

Tiny Treasure Hunt

Tomb Raider I-III Remastered



Tomb Raider I-III Remastered Nintendo Switch Gameplay 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Top Web Search 23

Twilight Survivors



Twilight Survivors - Nintendo Switch Gameplay 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Witch’s Rhythm Puzzle





Voilà, vous avez de quoi faire pour cette semaine, en attendant une prochaine salves de titres jeudi prochain !