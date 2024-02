PNCAST 174 : l'actu de ce début d'année avec les sorties Switch du moment et le point sur les rumeurs autour de la Switch 2 dans notre podcast

Comment écouter le PNCAST ?

On a le plaisir de vous partager le tout dernier PNCAST, enregistré ce dimanche avec Kurogeek et Guiome, dans lequel on revient sur l'actualité de ce début d'année 2024 : le secteur du jeu vidéo ne va pas très bien, mais au milieu de ce marasme, Nintendo affiche une performance insolente. Cette santé épatante pourrait-elle inciter Big N à attendre tranquillement 2025 pour lancer sa prochaine génération de console ? C'est la question qu'on se pose et qui fait débat dans ce premier PNCAST de 2024 !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Vous pouvez réagir au contenu de ce podcast en commentaire ci-dessous, nous interpeller sur notre serveur Discord ou sur les réseaux sociaux, nous sommes presque partout : sur Twitter sur Mastodon et sur Bluesky Bonne écoute à tous et à très bientôt pour un nouveau PNCAST !