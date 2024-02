Les jeux géolocalisés ont le vent en poupe !

Qui a dit que jouer devait être synonyme de rester sédentaire ? Surement pas les joueurs de Ring Fit, Just Dance ou autre jeux nécessitant de bouger en cadence devant son écran sans pouvoir être assis. Mais ce sont des titres qui nécessitent de rester chez soi. Alors l'idéal est de pouvoir jouer en extérieur, afin de marier exercice physique (marche) et plaisir ludique, en faisant tout de même attention à l'environnement (savoir s'écarter de son écran pour traverser une rue) et en étant respectueux des lieux (ce n'est pas parce qu'on joue qu'on doit tout se permettre!).





Le jeu géolocalisé a le vent en poupe et les projets pour « transformer le monde en terrain de jeu » se multiplient grâce à l'essor des smartphones. Il y a ainsi des sociétés bien françaises, comme la start-up d'Eritaj Studio née en 2018 près de Montpellier, qui développe de nombreux titres s'inspirant de l'histoire du lieu. Après un premier succès nommé Atlantide , avec plus de 150.000 joueurs, un jeu d'une cinquantaine d'épisodes se déroulant dans une vingtaine de villes (Bordeaux, Paris, le Mont Saint Michel...), le studio propose Gaya World , une plateforme de jeux géolocalisés dont vous êtes le Héro. C'est un encouragement pour créer son propre jeu en mettant en avant les richesses locales que vous connaissez peut-être mieux que n'importe qui. Un gros appel du pied aux différents organismes de tourisme régionale pour booster les animations proposées aux touristes en recherche de nouvelles découvertes.





Samsung a récemment mis en avant sept titres pour sortir des sentiers battus et s'amuser grâce à ces nouveaux jeux géolocalisés :





Zombies, Run! un amusant titre qui vous propose de faire cinq kilomètres d'endurance en entendant des cris de zombies baveurs à vos trousses. Le titre utilise la géolocalisation pour parcourir chaque chapitre du récit pendant votre jogging.





The Walk : on retrouve la même équipe de développeurs que sur le jeu précité et cette fois, votre mission est de transporter un colis d’un bout à l’autre de l’Angleterre pour sauver le monde. Le jeu utilise un pédomètre pour suivre tous vos déplacements du début à la fin de cette mission de 800 km.





- Geocaching® : le principe est ancien mais est de plus en plus perfectionné avec nos smarphones. Rendez-vous dans les syndicats d'initiatives pour obtenir la liste des Geocaching locaux. Des joueurs dissimulent de petits trésors à travers le monde, avant de fournir des coordonnées et des indices que les autres joueurs doivent découvrir.





Munzee : Des coordonnées GPS et des indices cachés à travers le monde aident les joueurs à localiser des codes QR qu’ils peuvent scanner et capturer pour gagner des points. Les joueurs peuvent aussi générer leurs propres codes QR et les imprimer sur des autocollants que d’autres explorateurs devront trouver.





Landlord : Commençant avec un pécule d’entrée de jeu, les joueurs achètent des versions virtuelles de biens immobiliers réels et gagnent de l’argent en faisant des check-ins en ligne. Achète des terrains, fais des offres, collecte des loyers et grimpe dans les classements de la bataille des milliardaires.





Randonautica : Le jeu génère des nombres aléatoires pour envoyer les joueurs dans divers lieux où ils doivent trouver un sens dans le hasard quantique. Les joueurs choisissent une intention pour leur voyage (« Trouver quelque chose qui vaut la peine d’être photographié » ou « Trouver la réponse à une question que je me pose »), et se lancent en gardant l’esprit ouvert pour découvrir comment leur conscience peut influencer la réalité.





Run An Empire : les amateurs de Settlers, Civilization et autres jeux de cette catégorie devraient être séduits par ce titre. Mettez à profit vos séances de running ou de marche pour bâtir un empire à partir des temps préhistoriques jusqu’aux temps modernes. Suivez les avancées dans le développement des technologies, de la culture et du commerce de votre civilisation, et observe de tout près l’essor d’une société.

Les titres les plus connus ont fait user de nombreuses paires de chaussures à travers le monde !

SI les titres ci-dessus vous permettront de découvrir de nouvelles idées, on vous recommande tout de même chaudement d'en essayer quelques uns, les plus connus ont quelques années d'existence : Orna (un JRPG vous proposant d'aller rencontre des autres personnages en vous déplaçant physiquement), Minecraft Earth (hélas fermé depuis 2021, la pandémie et des problèmes de stabilité entre smartphone lui ayant été fatal), Maguss (un jeu de sorcellerie en réalité augmentée), Ingress Prime (nouvelle version du premier hit de Niantic et bien sûr Pokémon Go.





Les japonais, rois des dépenses sur ces jeux !

Selon le dernier rapport de Sensor Tower , les joueurs japonais ont dépensé la colossale somme de 620 millions de dollars en jeux mobiles géolocalisés en 2023, ce qui en fait le premier pays au monde pour ce type de jeux. Le Japon représente à lui seul 50 % des dépenses mondiales des joueurs en jeux géolocalisés.





Si l'on se penchez sur le Top 5 des applications cartonnant au Japon, on notera la seconde place de Pokémon Go, le roi actuel étant Dragon Quest Walk (plus de 300 millions de dollars de recettes à lui seul).



Dragon Quest Walk - Japanese Trailer 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Pokémon GO





Origin Forme Dialga and Palkia are coming to Pokémon GO! 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Monster Hunter Go

- Station Memo

- Nobunaga's Ambition



Les États-Unis sont devenus le deuxième marché le plus important pour les jeux géolocalisés, avec 380 millions de dollars de recettes. Sur ce territoire, c'est Pokémon GO qui se taille la part du lion avec 300 millions de dollars de revenus sur ce total de 380 millions de dollars.





Une manne financière incroyable que The Niantic et The Pokémon Company compte bien faire perdurer le plus longtemps possible !







Sources : GoNintendo et les Echos