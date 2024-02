Sword of the Necromancer: Resurrection est annoncé sur Switch

Si les remakes sont monnaie courante désormais, on reste toujours étonné de voir débarquer un remake d'un jeu n'ayant que trois années au compteur. Certes, la modification est d'importance car nous passons par un remake 3D, ce qui apporte de nombreuses modifications au jeu. Un choix qui se justifie par l'annonce d'une suite qui utilisera elle aussi le même moteur 3D.

Grimorio of Games a donc annoncé le remaster 3D de son RPG action et d'exploration de donjons, que l'on appelle donc Sword of the Necromancer: Resurrection. Un remake qui prend son sens d'une certaine manière car il est une relecture du jeu original de 2021 en utilisant le moteur 3D développé pour Sword of the Necromancer:Revenant, le prochain opus déjà annoncé. Cela permettra aux joueurs une plus rapide transition entre les deux titres avec une familiarité au niveau du gameplay 3D.



Sword of the Necromancer: Revenant - Kickstarter Trailer 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Avec ce remake, on obtient un nouveau système de combat, avec des mécaniques renouvelées et il sera possible de jouer en multijoueur local. La base ne change pas, vous pouvez toujours ressusciter les ennemis vaincus à l'aide de l'Épée du Nécromancien pour les faire combattre à vos côtés, vous vous équipez d'armes et de reliques et vous grimpez de niveau.







Afin de préparer le terrain au prochain titre, les joueurs qui termineront Sword of the Necromancer: Resurrection bénéficieront, en conservant les données de sauvegarde sur leur console, de bonus dans le prochain Sword of the Necromancer:Revenant. Il sera ainsi possible d'invoquer les boss du remake en tant qu'invocations spéciales. Autre amélioration qui devrait faire plaisir aux joueurs ayant goûté le titre original, la mise en place d'une intelligence artificielle paramétrable pour ses monstres invoqués. Un gros plus car de nombreux joueurs ont déploré le comportement erratique des monstres initialement. On devrait également pouvoir s'appuyer sur des illustrations remastérisées et de doublages en anglais et japonais. Enfin, de nouvelles scènes sont évoquées pour approfondir " la poignante et tragique histoire d'amour entre Tama et Koko" qui sert de fil conducteur au jeu. En effet, Tama, accompagnant la prêtresse Koko en pèlerinage, la voit mourir. Tama espère utiliser le pouvoir du Nécromancien pour la ramener à la vie, malgré les dangers du donjon qui l'entoure.







On se regarde la vidéo du jeu original pour bien appréhender les modifications induites par le passage en 3D. Vous pouvez également retrouver ici le test réalisé par Kurogeek, mettant en lumière les failles de cet opus original.



Sword of Necromancer - Launch Trailer - Nintendo Switch 16/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube