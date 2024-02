Mario Vs. Donkey Kong a eu sa bande-son remaniée pour sa sortie Switch

Le jeu Mario Vs.Donkey Kong pourrait apparaître mineur à première vue mais pourtant son portage sur Switch a fait l'objet d'un travail soigné et bien plus important que ce que l'on pouvait soupçonner. C'est en particulier la bande-son qui attire l'oreille, en particulier si vous connaissez bien la version d'origine sur GBA.





On suivra avec attention une vidéo réalisée par l'Institut de technologie DigiPen. Cet établissement n'est pas n'importe quel établissement d'enseignement supérieur, car il est le premier au monde à proposer une licence en technologie et développement de jeux vidéo pour préparer les étudiants à devenir des ingénieurs, des artistes et des concepteurs qualifiés dans les secteurs technologiques en pleine expansion. Son campus principal est à Redmond, en Californie, mais il possède également un campus à Singapour et en Espagne. Mais le plus important pour nous, c'est que ce sont des enseignants de cet établissement qui ont réalisé cette bande-son.







DigiPen a partagé une vidéo et un article traduit ci-dessous sur le travail effectué sur la bande-son de Mario vs Donkey Kong, et c'est un regard très instructif sur le travail qui a été réalisé. Tacket Brown, responsable de la production, de l'ingénierie et du mastering du jeu, a levé le voile sur les efforts déployés pour retravailler la bande originale du jeu, un travail colossale.





Il est tout à fait vrai que le mariage d'instruments synthétiques et réels dans cette bande-son constitue une expérience audio fantastique. Cela est bien sûr dû à Lawrence Schwedler, qui a non seulement composé les musiques de l'original GBA, mais qui a également dirigé le remake Switch. Schwedler a également travaillé avec Bruce Stark pour compléter ce que nous avons entendu dans la version originale, et ce sont ces nouveaux éléments qui donnent à la bande-son une toute nouvelle vie. Bruce Stark explique ainsi son travail :

Bruce Stark explique ainsi son travail :





Je commençais par reprendre les morceaux originaux de Lawrence, je m'asseyais dans mon jardin et je les écoutais encore et encore, en essayant de les étoffer pour en faire ce qui ressemblait à un ensemble de latin jazz.

Les professeurs de musique du DigiPen posent près d'un banc en béton sur le parking du DigiPen, entouré d'arbres. De gauche à droite, nous pouvons découvrir Bruce Stark, Lawrence Schwedler, Greg Dixon et Tacket Brown, professeurs de musique au DigiPen. Crédit image : DigiPen.

Un portage dont le développement a été lancé dès le début de l'année 2022



"Je me pince encore. Je n'arrive pas à y croire", confie Lawrence Schwedler. "C'était l'occasion d'une vie. Lorsque les joueurs lanceront les crédits du jeu, ils trouveront non seulement le nom de Schwedler, mais aussi ceux de 11 autres membres de la faculté - la quasi-totalité du département de musique de DigiPen - recrutés par l'intermédiaire de la société de production sonore de Schwedler pour arranger, composer, mettre au point et interpréter la bande-son actualisée et hi-fi du jeu. Au début de l'année 2022, Lawrence Schwedler, directeur des programmes audio de DigiPen, a reçu un appel de Nintendo qui l'a totalement retourné. Nintendo Software Technology (NST) a annoncé à Lawrence Schwedler qu'ils étaient en train de refaire leur classique de 2004 sur Game Boy Advance (GBA), Mario Vs. Donkey Kong, pour la Nintendo Switch. Et pour ce remake, Nintendo lui a demandé s'il serait intéressé par l'adaptation et la reproduction de la bande originale du jeu, qu'il avait créée près de deux décennies plus tôt, pour la nouvelle version mise à jour.

"Nous sommes tous époustouflés par la qualité de la musique", déclare Schwedler à propos des 68 pistes individuelles que le groupe a livrées à NST et qui ont été enregistrées en secret sur le campus de DigiPen tout au long de l'année 2023. Cette réalisation est un véritable tour de force pour Schwedler et DigiPen en tant qu'institution, dont l'histoire dans l'industrie est profondément liée à celle de Nintendo et de la franchise Mario Vs. Donkey Kong. Cette réalisation est un véritable tour de force pour Schwedler et DigiPen en tant qu'institution, dont l'histoire dans l'industrie est profondément liée à celle de Nintendo et de la franchise Mario Vs. Donkey Kong.





Schwedler et Nintendo, un partenariat ancien et une collaboration de grande qualité

Schwedler a travaillé dur sur la musique et les effets sonores de nombreux jeux pour NST, des titres pour Game Boy Color, Nintendo 64 et GameCube, notamment Bionic Commando : Elite Forces, Pokémon Puzzle League et 1080° Avalanche. En 2003, NST a reçu l'approbation du siège de Nintendo à Kyoto pour créer une nouvelle franchise de jeux d'énigmes pour la GBA en utilisant deux des personnages les plus emblématiques de la société, Mario et Donkey Kong.





"Le fait qu'il s'agisse d'une nouvelle franchise était énorme", explique Schwedler. "Tous les autres titres que nous avions réalisés jusque-là étaient des suites, des portages ou des remaniements de jeux préexistants. Même si Mario et Donkey Kong étaient des personnages existants, Mario Vs. Donkey Kong était la première franchise originale de NST".

Après l'excitation initiale, la gravité de la tâche a commencé à se faire sentir : créer de la musique et des effets sonores pour un personnage dont l'ambiance sonore est sans doute la plus emblématique de l'histoire des jeux vidéo. Après l'excitation initiale, la gravité de la tâche a commencé à se faire sentir : créer de la musique et des effets sonores pour un personnage dont l'ambiance sonore est sans doute la plus emblématique de l'histoire des jeux vidéo.





"C'était intimidant", confie Schwedler. "J'avais l'impression d'être en train de travailler sur le prochain jeu Mario ! Schwedler a été soulagé de découvrir que les créateurs de Mario et de sa légendaire bande-son - Shigeru Miyamoto et Koji Kondo, respectivement - étaient extrêmement ouverts aux idées musicales de Schwedler pour la nouvelle franchise. Schwedler a été soulagé de découvrir que les créateurs de Mario et de sa légendaire bande-son - Shigeru Miyamoto et Koji Kondo, respectivement - étaient extrêmement ouverts aux idées musicales de Schwedler pour la nouvelle franchise.





"Ils m'ont donné une liberté assez extraordinaire", explique Schwedler. "Miyamoto et Kondo ont eu la main légère et, à part quelques commentaires constructifs, ils m'ont vraiment laissé faire".

C'est ainsi que Schwedler s'est attelé à la composition de la musique de Mario Vs. Donkey Kong, intégrant les thèmes originaux de Mario et de Donkey Kong sur la NES dans un pot-pourri pour le nouveau thème principal, et agrémentant le reste de la bande-son de jazz, de percussions latines, de thèmes de combats de boss chargés d'adrénaline, et bien d'autres enrichissements encore.





"En écrivant pour une puce sonore de Game Boy, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire", explique Schwedler. "Pour le Game Boy Color, vous ne disposiez que de deux oscillateurs simples, d'une minuscule table d'ondes et d'un générateur de bruit. Mais pour le Game Boy Advance, j'ai pu créer mes propres banques de sons, comme un petit échantillonneur". Schwedler a reçu un kit de développement logiciel (SDK) Game Boy Advance, une version modifiée d'une GBA capable de compiler le code du jeu en cours de développement et de l'exécuter.

"J'ai demandé à Nintendo ce matériel spécial qui permettait de connecter mon clavier, afin de pouvoir jouer de la musique avec mes banques de sons en temps réel sur les petits haut-parleurs du Game Boy", explique Schwedler. "Tout sonne très différemment selon qu'il provient de votre ordinateur ou de la version compressée que vous entendez sur les minuscules haut-parleurs et le processeur de la Game Boy, et j'ai donc passé beaucoup de temps à peaufiner les banques de sons, pour qu'elles sonnent le mieux possible". Schwedler a reçu un kit de développement logiciel (SDK) Game Boy Advance, une version modifiée d'une GBA capable de compiler le code du jeu en cours de développement et de l'exécuter.

Schwedler a ensuite signé les quatre premiers jeux de la série Mario Vs. Donkey Kong avant de quitter NST en 2012 pour rejoindre DigiPen à plein temps, où il a dirigé le lancement des nouveaux programmes de licence en musique et conception sonore et de licence en informatique et audionumérique de l'université. Il a également commencé à mettre en place le département de la faculté de musique, le Mathews Sound Lab et le studio d'enregistrement sur le campus.





Mario vs. Donkey Kong Graphics Comparison (Switch vs. GBA) 20/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En tant que directeur musical du remake de Mario Vs. Donkey Kong, Schwedler s'est tourné vers le même département musical DigiPen qu'il a contribué à mettre en place pour l'aider dans ce nouveau projet passionnant. Le batteur, producteur et maître de conférences adjoint Tacket Brown a été chargé très tôt de la production, de l'ingénierie et du mastering de la nouvelle bande-son. Brown a rapidement introduit une nouvelle approche de la production qu'il avait développée pour des jeux tels que Middle-earth : Shadow of Mordor dans son studio de Seattle, Spaghetti Fire Productions, qui allait définir le nouveau son de Mario Vs. Donkey Kong.





"Vous prenez une composition qui est en grande partie enregistrée avec des instruments virtuels, mais vous appliquez quelques performances acoustiques sur mesure pour l'animer", explique Brown. "C'est tout le paradoxe. Lorsque quelque chose est trop parfait, le cerveau le sait, mais lorsque vous ajoutez une couche de légère imperfection, cela semble beaucoup plus humain."

"C'est incroyable de voir à quel point un ou deux joueurs en chair et en os humanisent l'ensemble".

Mario vs. Donkey Kong - Pieces of the Puzzle - Nintendo Switch 20/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube Cette approche a connu un succès immédiat, permettant d'économiser du temps et de l'argent tout en produisant des résultats stimulants et corsés. "C'était une formule magique. L'ensemble n'a pas du tout l'air virtuel", déclare Bruce Stark, président du département de musique de DigiPen, qui a réarrangé les chansons originales de Schwedler et composé de nouvelles musiques pour deux mondes inédits dans la bande-son actualisée.





"Je pense que cette bande-son a une profondeur que l'on ne trouve pas habituellement dans la musique des jeux vidéo, car c'est Bruce, un compositeur de concert, qui l'a arrangée", explique Brown.

En effet, la nouvelle bande-son reprend les accents jazzy de la partition Lo-Fi originale de Schwedler et les met au premier plan, donnant au jeu un son unique et classique. Après avoir arrangé la partition et l'avoir enregistrée à l'aide d'instruments virtuels, les instructeurs de musique DigiPen se rendaient au laboratoire audio du campus, où Brown enregistrait en direct leurs prises de saxophone, de violon, de clarinette, de flûte, de basse, de basson, de trompette ou de trombone, en mélangeant une ou deux interprétations dans chaque piste.

"L'une des raisons pour lesquelles tout s'est si bien passé est que Lawrence a mis en place une formidable équipe de musiciens de premier plan au sein du département de musique", explique Brown. À plusieurs reprises, après une longue journée d'enregistrement, nous nous sommes regardés les uns les autres et nous nous sommes dit : "Nous avons beaucoup de chance. C'est incroyable, et nous nous entendons tous comme par magie". Stark, compositeur primé pour la scène, a passé plus de 20 ans à Tokyo en tant que pianiste de jazz et arrangeur classique avant de rejoindre DigiPen en 2013.En effet, la nouvelle bande-son reprend les accents jazzy de la partition Lo-Fi originale de Schwedler et les met au premier plan, donnant au jeu un son unique et classique. Après avoir arrangé la partition et l'avoir enregistrée à l'aide d'instruments virtuels, les instructeurs de musique DigiPen se rendaient au laboratoire audio du campus, où Brown enregistrait en direct leurs prises de saxophone, de violon, de clarinette, de flûte, de basse, de basson, de trompette ou de trombone, en mélangeant une ou deux interprétations dans chaque piste.



Lorsque je réfléchissais à ces arrangements, je regardais la faculté et je me disais : "Bon, qu'est-ce qu'on a ?". raconte Stark. "Nous avons John Kim, un violoniste incroyable, Nayoung Ham, une flûtiste fabuleuse, et Eric Likkel, un maître du jazz au saxophone et à la clarinette. Quand on regarde autour de soi, on se rend compte qu'on dispose de ressources extraordinaires sur le campus.

Pour les scènes cinématiques du jeu, Schwedler a fait appel à David Kitay, ancien professeur de musique de film à DigiPen et compositeur de plus de cinquante longs métrages tels que Look Who's Talking, Clueless et Scary Movie. Kitay est venu de New York pour diriger les sessions d'enregistrement, qui comprenaient principalement des instruments live mélangés à quelques pistes virtuelles. Greg Dixon, professeur adjoint de musique et de conception sonore, est intervenu pendant la phase finale de la production pour s'occuper de la conception sonore, du mixage et du mastering des cinématiques du jeu. Les relations étroites que Stark entretenait avec la faculté de musique ont influé sur la manière dont il a arrangé les parties, en rédigeant des solos ou en laissant de la place à l'improvisation pour s'adapter à la personnalité et aux capacités de certains interprètes.Pour les scènes cinématiques du jeu, Schwedler a fait appel à David Kitay, ancien professeur de musique de film à DigiPen et compositeur de plus de cinquante longs métrages tels que Look Who's Talking, Clueless et Scary Movie. Kitay est venu de New York pour diriger les sessions d'enregistrement, qui comprenaient principalement des instruments live mélangés à quelques pistes virtuelles. Greg Dixon, professeur adjoint de musique et de conception sonore, est intervenu pendant la phase finale de la production pour s'occuper de la conception sonore, du mixage et du mastering des cinématiques du jeu.



DigiPen Music | DigiPen Music Department Soundtracks Nintendo's Mario Vs. Donkey Kong 20/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



"Tous ces principes que nous enseignons dans nos cours, nous les appliquons en temps réel sur le campus pour ce jeu Nintendo ! raconte Brown. "Il y a eu tellement de fois où j'ai voulu intégrer ce que je faisais sur le projet dans mes cours ou mes conférences, mais nous devions garder le secret".

Schwedler était ravi de pouvoir au moins en parler à deux de ses anciens étudiants en licence de musique et de design sonore, Ina Almacen et Eric Pansulla, qui ont tous deux décroché un emploi en tant que concepteurs sonores de Nintendo pour travailler sur les effets sonores du jeu.

Avec un projet aussi remarquable se déroulant dans les mêmes laboratoires et espaces d'enregistrement que ceux où ils enseignaient, Schwedler, Stark et Brown s'accordent à dire que l'un des plus grands défis qu'ils ont dû relever pour la bande originale de Mario Vs. Donkey Kong a tout simplement été de la cacher à leurs étudiants.Schwedler était ravi de pouvoir au moins en parler à deux de ses anciens étudiants en licence de musique et de design sonore, Ina Almacen et Eric Pansulla, qui ont tous deux décroché un emploi en tant que concepteurs sonores de Nintendo pour travailler sur les effets sonores du jeu.





Nintendo a dû garder une grande partie du projet secrète pour l'équipe de Schwedler, qui a travaillé sur la musique niveau par niveau en se basant uniquement sur quelques captures d'écran et palettes de couleurs à la fois. L'équipe chargée de la bande originale se réunissait dans les bureaux de NST une ou deux fois par mois, où elle avait l'occasion d'entendre sa dernière musique mise en œuvre dans une version jouable du jeu.

"En raison de la conception unique de la Switch, je devais m'assurer que la musique sonnait bien, non seulement en mode connecté sur un système home cinéma haut de gamme, mais aussi en mode portable grâce aux haut-parleurs d'un pouce de l'appareil ", explique Brown. "La seule façon de vérifier mon travail était de le voir et de l'entendre sur la plateforme".





L'équipe DigiPen à l'origine du projet est ravie que tout le monde puisse enfin entendre son travail sur Mario Vs. Donkey Kong après sa sortie le 16 février. Plus encore, ils sont ravis de pouvoir faire profiter la classe des leçons qu'ils ont tirées de leur expérience.





"Ce projet est un moment absolument fou, une boucle bouclée", déclare M. Schwedler. "Bruce et moi avons tous deux discuté de la manière dont ce projet a totalement influencé la façon dont nous allons enseigner à nos concepteurs sonores et à nos compositeurs en classe".

N'hésitez pas à venir commenter la musique de ce jeu sur notre forum et notre discord et si ce n'est pas encore le cas, procurez-vous le jeu ou la démo pour écouter les pistes sonores de ce titre. N'hésitez pas à venir commenter la musique de ce jeu sur notre forum et notre discord et si ce n'est pas encore le cas, procurez-vous le jeu ou la démo pour écouter les pistes sonores de ce titre.



Mario vs. Donkey Kong - But Wait...There's a Launch Trailer! - Nintendo Switch 20/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube









Vingt ans après la sortie du premier Mario Vs. Donkey Kong, Schwedler s'est retrouvé confronté au même défi sous un angle complètement nouveau : comment reprendre sa bande-son originale Lo-Fi de la GBA et lui donner un coup de jeune Hi-Fi pour la Nintendo Switch. Cette fois-ci, il le ferait en tant que membre vétéran de la faculté.