[Nintendo Direct] Enfin une date pour le prochain Fantasy Life !

Fantasy Life i : La voleuse de temps - Sortie le 10/10 (Nintendo Switch) 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a désormais un an, Fantasy Life i: The girl who steals time a refait une apparition dans le dernier Nintendo Direct, l’occasion de voir une nouvelle fois le virage prit par la licence en se rapprochant d’Animal Crossing. Néanmoins malgré ce changement, le cœur du jeu semble rester le même que celui de Fantasy Life et l’action reste fortement présente dans le jeu.Ce second opus s’est également enfin doté d’une date de sortie et sera disponible le 10 octobre sur Switch. Vous l’aurez compris, le jeu est donc reporté de quelques mois, lui qui était à l’origine annoncé pour cet été.On vous laisse sur ces quelques minutes de trailer si vous voulez en savoir plus :