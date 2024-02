[Nintendo Direct] Xbox est présent et annonce deux jeux à venir sur Switch !

Grounded - Announcement Trailer - Nintendo Switch 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pentiment - Official Launch Trailer 21/02/2024

On sait officiellement depuis quelques jours que 4 jeux Xbox étaient prévus pour sortir sur d’autres plateformes. Les rumeurs évoquaient Sea of Thieves, Grounded, Pentiment et Hi-Fi Rush. Parmi cette liste, 2 ont été annoncés aujourd’hui sur Switch : Grounded et Pentiment !Le premier a été annoncé le 16 avril sur Switch et permettra de jouer avec vos amis à ce jeu de survie dans lequel, dans la peau de deux protagonistes réduits à l’état de minimoys, vous devrez tenter de survivre dans cet environnement hostile.Pentiment de son côté sera disponible sur la console dès demain. Le jeu propose une expérience relativement différente de Grounded et vous embarque dans un univers médiéval cette fois-ci. C’est un jeu d’enquête qui met surtout l’accent sur la narration, ce qui lui a valu certains awards l’année de sa sortie.On vous parle aussi de ces deux jeux dans notre récapitulatif du Nintendo Direct Partner Showcase