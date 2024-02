[Nintendo Direct] Super Monkey Ball Banana Rumble annoncé en exclusivité sur Switch pour le 25 juin 24

Super Monkey Ball Banana Rumble - Sortie le 25 juin ! (Nintendo Switch) 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 21/02/2024





Lors du Nintendo Direct Partner Showcase du 21 février , Nintendo a présenté un nouveau jeu exclusif pour sa plateforme qui est en cours de développement chez Sega : Super Monkey Ball Banana Rumble.Voici la bande-annonce du jeu extraite du Nintendo Direct :Dans ce jeu, on retrouve AiAi et sa joyeuse bande dans leur toute dernière aventure ! Cette fois, l'expérience s'annonce plus personnalisable et plus dynamique que jamais, même si ce n'est pas forcément ce qui nous amusera le plus dans un Super Monkey Ball.Préparez-vous en effet à découvrir un jeu où vous pourrez habiller votre personnage et sa bouille de singe avec un choix stupéfiant de plus de 300 objets uniques. D'aucuns diront que cela vous permettra d'exprimez votre style et d'afficher votre originalité. Nous on préfèrera sans doute naviguer à travers les 200 niveaux promis dans le jeu.Ce n'est pas tout ce que le jeu a à nous offrir : la série Super Monkey Ball introduit une nouvelle dimension avec l'ajout de l'accélération en rotation. Cette fonctionnalité innovante vous permettra de prendre l'avantage sur vos adversaires, en ajoutant une couche stratégique inédite à vos courses. La compétition promet d'être féroce, mais toujours dans l'esprit ludique et amusant qui caractérise la franchise.Pour ceux qui préfèrent partager l'aventure, le tout nouveau mode Aventure en coopération vous attend. Rassemblez vos amis et travaillez ensemble pour surmonter les défis qui se dresseront sur votre chemin, renforçant ainsi les liens d'amitié à travers chaque niveau réussi.Et pour la première fois dans l'histoire de la série, lancez-vous dans des batailles en ligne jusqu'à 16 joueurs. Eh oui, Super Monkey Ball entre dans l'arène du Battle Royale avec ce nouveau mode qui donnera un petit coup de jeune à la série. Montrez à tous qui est le maître en vous mesurant à des adversaires du monde entier dans des affrontements en ligne.Après quelques années sans nos autres singes préférés (on ne vous oublie pas, la famille Kong !), on est plutôt content de pouvoir retrouver la série avec ce nouveau chapitre de Super Monkey Ball. Ca va rouler, personnaliser et franchir niveau après niveau dans cette aventure ultime.