Another Crab’s Treasure : l'aventure sous-marine sortira enfin ce 25 avril

Another Crab's Treasure | Official Release Date Trailer 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 21/02/2024









L'équipe d'Aggro Crab, connue pour leur précédent jeu Going Under, a révélé lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase que leur jeu Another Crab’s Treasure, inspiré des Souls-Like, sortira le 25 avril pour de nombreuses consoles dont la Nintendo Switch. Voici la bande-annonce que nous avons pu voir dans le dernier Nintendo Direct Partner Showcase au cours duquel le titre a été présenté :Dans Another Crab’s Treasure, on plonge dans une aventure épique dans un monde sous-marin en ruine, frappé par une malédiction mystérieuse. On incarnera Krill, un crabe ermite, qui doit utiliser des déchets comme carapaces pour se protéger contre des ennemis bien plus grands. Notre mission ? Partir à la chasse au trésor pour racheter notre coquille et découvrir les sombres secrets derrière l'océan pollué qui nous entoure.Le nouveau trailer dévoilé aujourd’hui nous emmène plus profondément dans la narrative de Another Crab’s Treasure et présente le casting vocal exceptionnel qui donnera vie aux habitants sous-marins du jeu. Attendez-vous à des performances amusantes de créateurs de contenu populaires qui ne nous parlent pas forcément à nous en France comme Michael Reeves et Gianni Matragrano, ainsi que de l'acteur vocal Zuwie LeFou qui jouera le rôle de Krill, le héros anxieux et improbable de notre histoire.Another Crab’s Treasure promet une aventure inoubliable dans les profondeurs marines, mettant en lumière les enjeux environnementaux avec humour et originalité. On en reparlera certainement d'ici le 25 avril, histoire de plonger dans une épopée sous-marine originale !Source : Communiqué de presse