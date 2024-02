[Nintendo Direct] Sword Art Online Fractured Daydream : on plonge dans un monde parallèle pour une aventure multijoueur épique

[Français] SWORD ART ONLINE Fractured Daydream First Trailer 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bandai Namco Europe lève le voile sur Sword Art Online Fractured Daydream, marquant une évolution significative dans l'univers de Sword Art Online avec la première aventure multijoueur à grande échelle de la série. Prévu pour 2024, ce jeu promet d'emmener les joueurs dans une dimension inédite où les mondes et les lignes temporelles entrent en collision, offrant un cadre unique et périlleux pour Kirito et ses compagnons.Voici la bande-annonce du jeu :Cette bande-annonce, révélée lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase , dévoile un Alfheim Online transformé par une panne système, déclenchant un enchaînement d'événements où personnages disparus et anciens ennemis réapparaissent. Ces derniers seront contraints de former des alliances inattendues pour affronter les dangers de ce territoire méconnu.Sword Art Online Fractured Daydream se distingue par son histoire originale et son gameplay axé sur la coopération. Le jeu invite les fans à incarner leurs héros favoris des trois premières saisons de l'animé et des films Sword Art Online. Il combine des éléments de quêtes coopératives et de raids de boss, le tout sur une plateforme multiplateforme.Les inscriptions à la bêta fermée, prévue du 11 au 17 mars, sont ouvertes jusqu'au 4 mars. Cette période de test offrira aux fans un avant-goût de l'aventure et la possibilité de découvrir les premières mécaniques de jeu dans ce monde fracturé. On ne sait pas si la Switch est concernée par cette beta, nous en reparlerons le cas échéant.Vous aurez l'opportunité de choisir leur personnage préféré, de personnaliser leur avatar, d'accomplir des quêtes en compagnie d'amis et de participer à des raids contre des boss en coopération en ligne, avec des équipes allant jusqu'à 20 participants.Sword Art Online Fractured Daydream promet une aventure riche en action et en coopération. Ce monde alternatif est pour le moment prévu pour le courant de l'année 2024, sans plus de précision.Source : Communiqué de presse