[Nintendo Direct] Ender Magnolia: Bloom in The Mist : une nouvelle quête fantastique s'annonce pour 2024

Galerie images 21/02/2024





Nous avons évoqué la possibilité d'une suite à ENDER LILIES: Quietus of the Knights il y a près de deux ans, et depuis, notre communauté en ligne n'a cessé de réclamer une nouvelle aventure. C'est avec honneur et plaisir que nous annonçons notre prochain titre avec l'aide de Nintendo lors d'un événement aussi prestigieux.

Galerie images 21/02/2024



Binary Haze Interactive, en collaboration avec les développeurs Adglobe et Live Wire, ont annoncé Ender Magnolia: Bloom in The Mist, la suite tant attendue du conte de fées metroidvania sombre et dessiné à la main, Ender Lilies: Quietus of the Knights. Ce dernier avait conquis plus de 1.4 million de cœurs à travers le monde, et la nouvelle aventure promet de captiver encore davantage lors de sa sortie sur Nintendo Switch en 2024. La bande-annonce du jeu est disponible dans le Nintendo Direct et vous pouvez la voir >à cette séquence Dans Ender Magnolia: Bloom in The Mist, les joueurs seront plongés dans le Land of Fumes, un royaume mystique où humains et formes de vie artificielles, les Homunculus, sont infectés par des toxines mystiques. Incarnant Lilac, une "Attuner" dotée du pouvoir unique de purifier ceux qui l'entourent, les joueurs entreprendront un périple pour nettoyer le mal qui ravage ce royaume maudit.La suite introduit un système de combat amélioré permettant aux joueurs de transformer les boss vaincus en alliés, ajoutant ainsi 30 capacités différentes à l'arsenal de Lilac. Equipée de jusqu'à quatre attaques alliées simultanément, elle explorera les profondeurs et les hauteurs d'un royaume en ruine, en quête de ses souvenirs perdus.Des décennies après la "Rain of Death", une nouvelle histoire commence dans le Land of Fumes, révélant des pouvoirs mystiques enfouis sous la terre et une quête pour sauver le royaume de la folie féroce provoquée par les vapeurs toxiques. Les joueurs aideront Lilac et ses compagnons mécaniques et spirituels à combattre les légions mécanisées et à découvrir la vérité derrière les souvenirs oubliés de Lilac, dans un cadre somptueusement dessiné à la main, accompagné d'une bande son originale composée par Mili.Hiroyuki Kobayashi, PDG de Binary Haze Interactive, exprime son enthousiasme :Ender Magnolia: Bloom in The Mist promet une aventure de destruction et de renouveau, où Lilac et ses compagnons exploreront une carte interconnectée regorgeant de secrets et de mystères. Préparez-vous à triompher des boss, à gagner de nouvelles compétences, à convertir les ennemis en alliés et à renforcer les liens avec vos compagnons.Le jeu sera disponible en 2024 sur Nintendo Switch, et nous sommes bien curieux de le découvrir plus en détail car le premier opus de ce qui devient ici une saga, Ender Lilies, nous avait beaucoup plu en 2021 Source : Communiqué de presse