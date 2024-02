[Nintendo Direct] Gundam Breaker 4 : des combats de robots s'annoncent en 2024 avec Bandai Namco

GUNDAM BREAKER 4 - Announcement Trailer 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bandai Namco a officiellement annoncé la sortie de Gundam Breaker 4, le dernier opus de la célèbre franchise de hack and slash qui plonge les joueurs dans l'univers des combats de robots intenses. Prévu pour 2024, ce jeu promet d'apporter une expérience renouvelée et enrichie sur Nintendo Switch notamment, grâce au travail de développement de CRAFTS & MEISTER Co., Ltd.Voici la bande-annonce de révélation du jeu que nous avons pu voir aujourd'hui dans le Nintendo Direct Partner Showcase Dans Gundam Breaker 4, nous aurons l'opportunité de construire et de personnaliser notre propre GUNPLA (Gundam Plastic Model), en choisissant parmi une large gamme de Mobile Suits et de pièces détachées. Cette personnalisation poussée permettra à chaque joueur de créer un robot unique pour affronter les vagues d'ennemis et les boss redoutables qui ponctuent le jeu.Le jeu encourage également le jeu en équipe avec un mode coopératif multijoueur où jusqu'à quatre amis peuvent unir leurs forces pour relever les défis proposés. En plus de ces combats dynamiques, un nouveau "Mode Diorama" permettra aux joueurs d'exposer leurs créations GUNPLA dans des scènes personnalisées, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l'expérience de jeu.Gundam Breaker 4 arrive de plus dans le cadre du 45e anniversaire de la franchise MOBILE SUIT GUNDAM, créée par Sunrise Inc. Depuis le lancement de la première série animée en 1979, l'univers de Mobile Suit Gundam n'a cessé de s'étendre, se faisant connaître mondialement à travers plus de 50 films, séries TV et OVA, ainsi qu'une large gamme de produits dérivés incluant les célèbres maquettes Gunpla.Avec Gundam Breaker 4, Bandai Namco offre aux joueurs l'occasion de plonger dans l'action et la stratégie de combats de robots, on ne sait pas pourquoi mais on trouve toujours ça cool, les combats de robots. Alors quand en plus le projet veut rendre hommage à la richesse et à la profondeur de l'univers Gundam, on se demande bien ce qu'on pourrait demander de plus. Une date de sortie peut-être ? Pour l'instant, on sait seulement que Gundam Breaker 4 sortira dans le courant de l'année 2024.Source : Communiqué de presse