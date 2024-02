[Nintendo Direct] Lancement surprise du jeu de plateforme 3D Penny's Big Breakaway

Penny's Big Breakaway - Disponible maintenant ! (Nintendo Switch) 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Penny's Big Breakaway est un jeu unique et amusant, conçu pour captiver tant les amateurs de longue date que les nouveaux venus dans l'univers des jeux de plateforme. Nous sommes impatients de voir les joueurs relever les défis et s'affronter dans les classements.

Galerie images 21/02/2024









Dans une annonce surprise lors du dernier Nintendo Direct , Private Division et Evening Star ont dévoilé la sortie immédiate de Penny's Big Breakaway, une aventure de plateforme en 3D qui veut revitaliser le genre avec son gameplay dynamique et innovant.Voici la bande annonce de lancement du jeu :Penny's Big Breakaway met en scène Penny, la « yo-tagoniste » audacieuse, et son inséparable compagnon Yo-Yo. Ensemble, ils entreprennent une quête épique pour échapper à l'empereur Eddie et son armée de manchots. Avec onze mondes à découvrir et des dizaines de niveaux thématiques remplis d'obstacles et de défis, le jeu promet des heures d'action et d'aventure.Le directeur créatif chez Evening Star, Christian Whitehead, exprime son enthousiasme pour ce nouveau titre :Le gameplay de Penny's Big Breakaway se distingue par son intensité et sa fluidité, demandant aux joueurs de faire preuve d'agilité et de réflexes pour naviguer à travers un monde riche en couleurs et en obstacles. Grâce à des mécaniques de jeu telles que sauter, tournoyer et rouler, les joueurs pourront exploiter l'environnement à leur avantage pour semer leurs poursuivants.Outre le mode histoire, le jeu propose également un mode contre-la-montre, où les joueurs peuvent tenter de battre des records et se hisser en haut des classements en réalisant la fuite parfaite. Les joueurs pourront débloquer des bonus et utiliser des objets à usage unique pour surmonter les obstacles et découvrir des secrets cachés tout au long du jeu.Disponible dès à présent sur les principales plateformes, Penny's Big Breakaway s'annonce comme une aventure à considérer avec intérêt pour tous les amateurs de jeux de plateforme en quête de nouveauté et d'originalité.Source : Communiqué de presse