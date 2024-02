[Nintendo Direct] World of Goo 2 annoncé en exclusivité sur Nintendo Switch

World of Goo 2 - Trailer #1 - Nintendo Switch 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 21/02/2024









World of Goo 2 s'annonce comme une aventure vraiment bien pensée qui repousse les limites de l'ingéniosité et de la créativité. Faisant suite au succès du premier jeu, cette nouvelle itération nous proposera de retrouver ces créatures visqueuses et fascinantes que sont les boules de goo. Avec elles, nous sommes invités à solliciter notre imagination pour surmonter une variété de défis des lois de la physique : construire des ponts et des tours, terraformer le terrain, et même alimenter des machines volantes.Voici la bande-annonce de révélation de ce nouveau projet signé du studio 2D Boy, déjà à l'origine du premier opus :Ce jeu introduit de nouvelles boules de goo, chacune dotée de propriétés uniques, offrant ainsi de nouvelles façons d'interagir avec les niveaux. Imaginez utiliser des goo capables d'exploser pour dégager un passage, ou d'autres pouvant s'agrandir ou se contracter pour atteindre des lieux auparavant inaccessibles. Ces nouvelles capacités promettent de renouveler l'expérience de jeu et de stimuler la créativité des joueurs à travers plus de 64 niveaux.La physique jouera donc dans ce nouvel épisode un rôle central. Chaque niveau est une invitation à expérimenter, à tester les limites de la physique du jeu, et à trouver des solutions innovantes pour progresser. C'est donc un jeu où il va donc falloir réfléchir un peu, et ça tombe bien parce qu'on aime bien ça, réfléchir.World of Goo 2 est une exclusivité Nintendo Switch, à paraître le 23 mai 2024. Il a été révélé aux yeux du monde lors du Nintendo Direct Partner Showcase du 21 février 2024 . Aviez-vous pratiqué le tout premier opus ? A l'occasion de cette actualité, nous avons relu avec nostalgie le test du tout premier jeu paru... sur Wii en 2009.