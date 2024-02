[Nintendo Direct] Star Wars: Battlefront Classic Collection : Un conflit galactique légendaire revient sur Nintendo Switch

STAR WARS: Battlefront Classic Edition - Nintendo Direct: Partner Showcase 2.21.24 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En voilà une super nouvelle : on est vraiment ravi de pouvoir retrouver deux jeux emblématiques de l'univers Star Wars avec l'arrivée de Star Wars: Battlefront Classic Collection sur Nintendo Switch. Cette compilation rassemblera deux jeux : Star Wars Battlefront (un jeu de 2004) et Star Wars Battlefront II (un jeu 2005).Voici la bande-annonce de révélation de la sortie de cette compilation sur Nintendo Switch telle qu'elle a été diffusée lors du Nintendo Direct Partner Showcase de ce 21 février 2024 :Cette collection offrira l'opportunité unique de participer à des batailles légendaires, à la fois en solo et en multijoueur, avec la possibilité de rejoindre des affrontements en ligne massifs accueillant jusqu'à 64 joueurs. Ca promet vraiment d'être dingue, même si on a un peu peur de ne pas pouvoir bénéficier de graphismes splendides compte tenu du grand âge de notre chère Switch.Dans ces jeux, on pilotera des véhicules mythiques et on prendra le contrôle de personnages tout aussi légendaires comme Luke Skywalker, Anakin Skywalker et Darth Vader. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, des ajouts exclusifs à cette collection seront proposés comme des personnages jouables supplémentaires tels que Kit Fisto et Asajj Ventress, ainsi que des niveaux inédites incluant le Jabba’s Palace, Bespin: Cloud City et Yavin 4: Arena.La compilation Star Wars: Battlefront Classic Collection est une invitation à redécouvrir ces titres classiques sous un nouveau jour sur Nintendo Switch. Que vous souhaitiez revivre ces moments mémorables ou les découvrir pour la première fois, cette collection promet des heures de fun immergé comme rarement au coeur de la saga Star Wars.Bref, on a déjà marqué le 14 mars 2024 dans nos calendriers et on se prépare à rejoindre le combat pour sauver, ENCORE, la galaxie. Pour ceux qui en veulent absolument pas manquer la sortie de Star Wars: Battlefront Classic Collection, la précommande est disponible dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ?