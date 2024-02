[Nintendo Direct] South Park: Snow Day! : une aventure hivernale débarque sur Nintendo Switch

SOUTH PARK: SNOW DAY! - Nintendo Direct: Partner Showcase 2.21.24 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

THQ Nordic avait plus d'un jeu dans sa besace pour le Nintendo Direct Partner Showcase du 21 février 2024 . Découvrons plus en détail ce que nous proposera South Park: Snow Day! qui sera disponible sur Switch dès le 25 mars prochain.Dans le tout dernier opus de l'univers vidéoludique de South Park, South Park: Snow Day!, nous sommes conviés à une expédition héroïque à travers les rues enneigées de la ville emblématique de la série animée. On incarne "le nouveau", et c'est à nous de personnaliser notre avatar pour le préparer à la grande aventure qui l'attend.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Qu'il s'agisse de suivre l'histoire en solo ou de s'allier à trois amis pour une expédition en coopération, cette nouvelle aventure promet des moments inoubliables, teintés de l'humour caractéristique de South Park. Moins drôle, mais bon à savoir : un abonnement Nintendo Switch Online sera requis pour jouer en ligne !Armez-vous d'armes uniques et de compétences spéciales, toutes deux évolutives, pour affronter les défis qui se dresseront sur votre chemin. Avec Cartman, Stan, Kyle et Kenny comme compagnons d'armes, préparez-vous à sauver le monde - ou du moins South Park - tout en profitant d'une journée sans école, pleine de rebondissements et de sourires grâce à l'humour déjanté de la série.South Park: Snow Day! nous emmène passer une journée de neige pas comme les autres, où chaque coin de rue de South Park devient le théâtre d'aventures rigolotes. Le jeu sera disponible le 26 mars sur Nintendo Switch. Sachez par ailleurs que le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.C'est donc bien une aventure hivernale unique qui s'annonce. Action, humour et coopération se mêleront pour créer une expérience de jeu pas tout-à-fait comme les autres. Fans de l'univers South Park, allez-vous vous laisser tenter par ce nouveau jeu ?