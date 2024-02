[Nintendo Direct] Shin Megami Tensei V: Vengeance : un choix entre création et vengeance s'imposera ce 21 juin 2024

Shin Megami Tensei V: Vengeance - Announce Trailer | NSW, PS4/5, Xbox Series One, X|S, Steam, PC 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 21/02/2024





Le dernier chapitre de la saga emblématique Shin Megami Tensei s'apprête à envahir nos machines avec Shin Megami Tensei V: Vengeance que Nintendo a présenté dans son Nintendo Direct Partner Showcase Atlus révèle que ce nouveau volet, doté d'un scénario inédit et d'un gameplay optimisé, fera son apparition sur toutes les machines du moment dont la Nintendo Switch, dès le 21 juin 2024.Découvrez sans attendre le premier trailer du jeu :Dans cette nouvelle aventure, nous serons plongés dans un Tokyo contemporain marqué par un crime terrible qui empêchera le protagoniste de rentrer chez lui. Suite à un détour forcé, il se réveillera dans un monde apocalyptique nommé Da'at. Attaqué par des démons, il sera sauvé de justesse par un mystérieux inconnu, avec lequel il fusionnera pour devenir un Nahobino, une créature ni humaine ni démoniaque.On ne sait pas où les concepteurs sont allés chercher leur scénario, mais il va loin ! Shin Megami Tensei V: Vengeance enrichit l'expérience originale de Shin Megami Tensei V avec une nouvelle histoire complète, introduisant une bifurcation dès le début du jeu : suivre la voie de la création, issue du jeu original, ou emprunter la nouvelle voie de la Vengeance.Cette dernière ouvre la porte à de nouveaux personnages, des démons inédits, un donjon additionnel et une carte encore jamais explorée. Le jeu promet également des améliorations notables en matière de fusion de démons, d'exploration et de système de combat, pour offrir une expérience RPG des plus complètes. Atlus nous a habitué à proposer de nouveaux jeux sur la base d'épisodes déjà disponibles, ce qui lui permet de maximiser son moteur de jeu et de permettre aux fans de s'immerger encore plus dans l'univers de la série de Shin Megami Tensei.Les précommandes de la version physique de Shin Megami Tensei V: Vengeance débuteront la semaine prochaine, le 27 février 2024. Il faudra se montrer un peu patient pour pouvoir précommander la version numérique du jeu sur l'eShop, ce sera pour plus tard.Préparez-vous à plonger dans ce monde fascinant où chaque choix influencera votre parcours. Marquez vos calendriers pour une aventure qui promet d'être inoubliable à découvrir dès le 21 juin prochain.Source : Communiqué de presse