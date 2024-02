[Nintendo Direct] Une démo disponible pour Unicorn Overlord, le nouveau RPG Vanillaware/Atlus

Unicorn Overlord - Demo Trailer | Nintendo Switch 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Atlus n'a pas failli à sa réputation et était bien présent au casting des partenaires retenus par Nintendo pour apparaître dans le Nintendo Direct Partner Showcase de ce 21 février 2024. En effet, la sortie très prochaine du RPG Unicorn Overlord était une superbe occasion pour Nintendo de mettre ce jeu sur le devant de la scène, avec une bonne nouvelle à la clé pour les joueurs puisqu'une démo du jeu est dispo sur l'eShop depuis peu :Plongeons donc dans le royaume fantastique d'Unicorn Overlord, une création signée Vanillaware pour Atlus qui nous invite à nous joindre à des alliés de confiance dans une aventure RPG tactique. Nous nous retrouvons à la tête d'une armée composée de plus de 60 personnages distincts, incluant des humains, des elfes, des bêtes gigantesques et des anges célestes, chacun apportant sa propre essence à notre quête.En parcourant un vaste monde dynamique, fidèle au style emblématique de Vanillaware, nous devrons accomplir des actes héroïques à travers cinq nations différentes. Ce voyage dans Unicorn Overlord débutera le 8 mars 2024 sur Nintendo Switch, promettant des heures de stratégie et d'exploration.Une occasion de découvrir ce titre se présente avec l'arrivée d'une démo gratuite dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Cette démo nous permet de nous familiariser avec l'univers et les mécaniques de jeu, sachez également que vous pourrez transférer votre progression vers le jeu complet une fois celui-ci lancé, histoire de ne pas recommencer le scénario du jeu — on n'en attendait pas moins.Allez-vous vous laisser tenter par ce long RPG qui s'annonce ? Commencez d'emblée avec sa démo, pour voir, celle-ci vous attend sur l'eShop de la Switch dès à présent.