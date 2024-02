[Nintendo Direct] Arranger: A Role-Puzzling Adventure : un jeu au gameplay original

Trailer de Arranger: A Role-Puzzling Adventure 21/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous avons commencé à discuter de ce projet le 10 mars 2020. Depuis, le monde a beaucoup changé, mais nous avons fait de notre mieux pour rester positifs dans un environnement difficile pour la création de jeux. Notre objectif était de créer quelque chose de beau, léger et mémorable, fidèle à nos sensibilités. Pour nous tous, ce projet a été un jalon important : ma première fois à travailler sur un jeu du début à la fin, la première fois que Nico expédiait un jeu complet sur plusieurs plateformes, et le premier grand projet de jeu pour David depuis Braid. Merci à tous ceux qui l'essayeront, cela signifie beaucoup pour nous !

L'équipe de Furniture & Mattress annonce aujourd'hui, à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase du 21 février 2024 , leur premier jeu : Arranger: A Role-Puzzling Adventure. Ce jeu invite les joueurs à suivre le parcours d'un outsider dans une quête de découverte personnelle et d'intégration, au sein d'un monde dominé par une culture de stagnation. Arranger promet une expérience ludique où les énigmes forment le cœur d'un univers à explorer.La bande-annonce du jeu vous aidera à comprendre le gameplay original du jeu :Arranger suit l'histoire de Jemma, une marginale d'une petite ville en quête de découverte de soi. À l'extérieur de son univers confiné mais confortable, elle découvre un monde inspirant mais aussi gouverné par la peur et une force statique étrange et immuable. Parviendra-t-elle à perturber une culture de stagnation et à trouver sa place ?Le jeu se déroule sur une grille unique et interconnectée qui couvre le monde entier, combinant de manière fluide mouvement, exploration et combat. C'est la grande spécificité de ce jeu qui se joue comme aucun autre. Lorsque Jemma se déplace, le monde bouge avec elle, créant un sentiment ludique de chaos et une série régulière de petites énigmes ingénieuses qui jouent avec la mécanique centrale.Le style artistique unique et peint de David Hellman (Braid), les dialogues piquants de Nick Suttner (Carto), et les puzzles ingénieux de Nicolás Recabarren (Ethereal) donnent vie à Arranger. Le jeu bénéficie également d'une bande-son vibrante et émouvante composée par Tomás Batista (Per Aspera), utilisant le charango, un instrument à cordes sud-américain. En outre, une équipe de consultants talentueux vient renforcer l'art de David.Arranger est également le premier jeu à avoir reçu le soutien financier du fonds philanthropique Astra Fund, désormais éditeur indépendant sous le nom d'Astra Logical, bien que F&M reste en auto-édition.Nick Suttner, cofondateur, partage ses réflexions sur le projet :Arranger: A Role-Puzzling Adventure sera lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Netflix et PC & Mac (Steam et Epic Game Store) à l'été 2024. Les portages sont confiés aux experts de 22nd Century Toys.Source : Communiqué de presse