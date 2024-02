[Nintendo Direct] Une date pour Contra: Operation Galuga de retour avec une démo et l'ouverture des précommandes

Contra: Operation Galuga - Special Announcement Trailer - Nintendo Switch 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 22/02/2024









Konami et WayForward ont annoncé la sortie de Contra: Operation Galuga, marquant le retour attendu de la franchise qui a défini le genre run-'n'-gun. Prévu pour le 12 mars en version numérique, le jeu sera notamment disponible sur Nintendo Switch, ce qui justifiait bien la présence du jeu dans les titres retenus pour le Nintendo Direct Showcase de ce 21 février Une démo est déjà proposée, offrant un aperçu des premier et troisième niveaux du jeu. Jouable jusqu'à 4 joueurs, cette démo permet de débloquer du contenu bonus pour la version complète du jeu.Contra: Operation Galuga est une refonte complète du jeu Contra original pour NES/arcade des années 80. Le jeu propose de choisir parmi un groupe de commandos d'élite, y compris les célèbres Bill Rizer et Lance Bean, pour traverser huit niveaux débordants d'action et affronter la horde d'aliens du groupe terroriste Red Falcon.Le jeu intègre les armes iconiques de la série, des capacités spéciales à chaque personnage, et une nouvelle mécanique « Surcharge » pour enrichir l'arsenal offensif et défensif des joueurs.La bande-originale est le fruit de la collaboration entre Yuko Komiyama et Norihiko Hibino, mélangeant des thèmes familiers de Contra avec de nouvelles compositions. L'histoire et le scénario ont été développés par Dai Sato et Naruki Nagakawa de Storyriders Inc., avec une illustration principale signée par l'artiste de comics renommé David Nakayama.Contra: Operation Galuga promet une expérience intense, fidèle à l'esprit de la franchise tout en y apportant des innovations dignes des jeux vidéo des années 2020. On terminera en précisant que les précommandes numériques sont ouvertes et qu'une édition physique suivra le 26 avril avec Limited Run Games.Source : Communiqué de presse