[Nintendo Direct] Kingdom Come: Deliverance débarque sur Switch

Sorti en 2018 sur Xbox One, PS4 et PC, Kingdom Come: Deliverance arrive sur Nintendo Switch le 15 mars 2024, soit 6 ans après sa sortie. Le jeu sera disponible avec l’ensemble de ses DLC (Trésors du passé, L'essor du phénix, Les Galantes Aventures du Courtois Hans Capon, Mauvaise troupe et Le lot des femmes) dans une édition Royale.Hélas, on a vu assez peu d’images du jeu (seulement 10 secondes de trailer à 18:46 mins de vidéo) bien que ces quelques secondes mettent bien en évidence le manque de puissance de plus en plus flagrant de la Switch pour faire tourner un jeu de cette envergure. Prudence donc, avant de l’acheter pour le découvrir ou le redécouvrir.Si vous le découvrez, on vous prévient car c’est un jeu qui pourrait en rebuter certains, Kingdom Come: Deliverance est un action-rpg de simulation médiévale. Oubliez donc le confort des déplacements rapides ou des combats de style arcade que l’on retrouve dans la plupart des action-rpg récents.Pour son scénario, le jeu vous embarque ayant lieu à la fin de l’époque médiévale en Bohême (Tchéquie aujourd’hui), royaume électeur du Saint-Empire Romain Germanique. Vous incarnez Henri, le fils d’un forgeron dont le village a été pillé en 1403 par le roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg, qui conteste la couronne impériale de son demi-frère et en profite pour piller le royaume. C’est donc dans ce contexte de guerre que le jeu prend place. Que ferez-vous, qui deviendrez-vous dans ce monde empreint de violence ? C’est à vous de choisir et de tracer votre propre destinée !Retrouvez tous les autres jeux présentés lors du Nintendo Direct Partner Showcase dans cet article