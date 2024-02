[Nintendo Direct] Un nouveau jeu Demon Slayer est annoncé sur Switch !

Galerie images 22/02/2024









Nintendo Direct: Partner Showcase – 21/02/2024 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous aimez la licence Taiko no Tatsujin ? Vous aimez les jeux de rythme ou bien tout simplement Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba ? Un nouveau jeu a justement été annoncé autour de la licence lors du dernier Nintendo Direct. Celui-ci sera disponible le 26 avril sur Switch.C’est au travers de moins d’une dizaine de secondes de vidéo (18:36) que le titre, édité par SEGA, a été annoncé. Cette brève apparition nous permet tout de même d’en connaître l’essentiel : on a affaire à un jeu de plateau d’après sa description officielle, bien que pour le moment la grande majorité des séquences dont nous disposons nous montrent davantage un jeu de rythme façon Taiko no Tatsujin.Notez également qu’il sera possible de jouer en multijoueur jusqu’à 4 joueurs en local mais aussi en ligne afin de profiter de l’expérience à plusieurs !