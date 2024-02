Au Japon, Hori dévoile le Guitar Controller et 'Guitar Life : Lesson 1' sur Switch

Rien à voir avec les titres à la manière de Guitare Hero, nous avons un périphérique beaucoup plus ramassé vous proposant de vous apprendre à jouer de la guitare, livré avec sa propre manette, son médiator (la mascotte du jeu étant également un médiator) et son manuel d'instructions. On reste intrigué par sa prise en main car le toucher des cordes avec un véritable instrument n'est pas vraiment identique.



Quelques images nous permettent de découvrir sa prise en main, notamment le positionnement du Joy-Con.





Pour le moment, le produit est disponible en précommande pour une livraison durant le printemps 2024, il n'est pas possible de précommander plusieurs exemplaires (on note le souhait du fabricant ne pas créer un marché de revente en parallèle).

Au niveau des morceaux dont les joueurs pourront apprendre à maîtriser, nous avons :





"Jingle Bells"





10 musiques, cela fait un peu court. Gageons que d'autres titres devraient apparaître ensuite, en cas de succès commercial du périphérique, via des packs de DLC payants supplémentaires. En l'état, l'ensemble Guitar Life : Lesson 1 sera commercialisé à 12980 yens, soit environ 80 €. Le numéro de produit est : NSW-509/ 4961818037663, une page lui est dédié sur le store japonais d'Hori.

GUITAR LIFE -LESSON1- [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2024.2.21] 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Sources : Hori et Nintendo Life , liste des titres par Nintendo Everything

"Haru no Hi" par Aimyon"Sayonara Elegy" par Masaki Suda"Niji" par Masaki Suda"Nagoriyuki" par IRUKA"Kanpai" par Tsuyoshi Nagabuch"TRUELOVE" de Fumiya Fujii"Anpaman's March" par Dreaming"Happy Birthday to You""Twinkle Twinkle Little Star"