Des Happy Sets Kirby dans les McDonald's au Japon

On va être très clair : on veut la même chose en France ! Nintendo et McDonald's ont lancé une nouvelle collaboration au Japon autour de la franchise Kirby. Ainsi les 2900 succursales de l'enseigne de restauration rapide sur le territoire japonais proposent les Happy Sets Kirby . Ici, pas de babioles en plastiques plus ou moins réussies mais une véritable petite peluche reprenant l'effigie de notre petite boule rose adorée.





Comme d'habitude, il va falloir jouer des coudes pour se procurer sur place l'ensemble de la collection, qui sera vendu sur deux semaines. Quatre peluches sont à collectionner du 23 février au 29 février 2024. Puis quatre autres seront disponibles du 1er mars au 7 mars 2024. On notera notamment le Kirby triangulaire bien connu depuis le jeu Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch. Votre estomac ne vous dira peut-être pas merci si vous mangez 100% McDonald's durant deux semaines de présence au Japon mais cette collection vous rendra joyeux !







Annonce Kirby arrive chez McDonald's au Japon 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Si certains se questionnent sur les motivations de Nintendo pour sortir une telle opération autour de Kirby alors qu'aucun nouveau jeu n'a été annoncé pour le moment, il faut rappeler que c'est un moyen de faire vivre cette franchise en dehors des jeux vidéo et de s'adapter à la popularité locale d'une franchise. Les japonais sont friands de cette petite boule rose et c'est donc un coup double pour Nintendo et pour McDonald's que de surfer sur ce succès populaire. En Amérique, McDonald's surfe sur Hot Wheels et sur Barbie, il y a donc une adaptation aux goûts de consommateurs.





Les enfants japonais vont clairement réclamer à leur parent un passage dans la chaine de restauration pour se procurer l'une des peluches. Toute la campagne est parfaitement calibrée pour mettre en avant le côté craquant des petites peluches, surfer sur la nostalgie d'un personnage et éventuellement donner à nouveau envie aux dizaines de millions de possesseurs Switch sur le territoire nippon de jouer à l'un des nombreux titres Kirby disponibles sur la console de Nintendo. Chaque titre a encore un énorme potentiel de vente localement.



ハッピーセット 星のカービィ 「カービィと冒険だ!」篇 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En France, on croise les doigts pour que ce tyoe d'opération arrive de manière similaire. Et bien sûr, on attend avec impatience un nouveau titre Kirby sur notre console.