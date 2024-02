L'Action RPG REYNATIS ciblé pour les mineurs et scénarisé par Kazushige Nojima

FuRyu et Natsume Atari ont annoncé le titre Reynatis, un tout nouvel « RPG d’action pour mineurs » se déroulant à Shibuya, Tokyo pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. On notera tout de même dans les illustrations que les personnages féminins sont encore assez sexualisées malgré tout. L'intérêt autour de ce jeu, c'est de noter la présence de quelques grands noms de Square Enix, ayant beaucoup ouvré sur différentes licences dont Final Fantasy, et cela se ressent fortement en découvrant les premières images du jeu.



A la plume du scénario, on retrouve ainsi Kazushige Nojima, à qui nous devons tout de même les épisodes 7, 8, 10 et 10-2 de Final Fantasy, Kingdom Hearts, Crisis Core, et FF7 Remake / Rebirth. Rien que cela mérite toute notre attention. Au niveau de la partie graphique, on retrouve pour les visuels Yusuke Naora, à qui nous devons un conséquent travail sur FF7, FF8 et FF10, The Last Remnant, FF7 Remake...), accompagné pour le design des personnages par Yasutaka Kaburagi. Pour le rendu des cinématiques, nous avons le StudioGOONEYS. Le producteur réalisateur et responsable de la planification du jeu est Takumi Isobe de chez FuRyu. Enfin, et non des moindres, on retrouve pour la partition musicale Yoko Shimomura, dont nous connaissons bien le travail sur Kingdom Hearts, FF15, Super Mario RPG, Mario + Rabbids, Street Fighter 2... Vous l'aurez compris, c'est une belle dream team qui oeuvre ensemble sur ce titre qui pique notre curiosité. Reynatis est pour le moment strictement cantonné à une sortie au Japon, aucune décision de localisation en anglais n'est connue à ce jour pour le moment. On croise cependant les doigts pour que NISA s'en charge à l'avenir.

Un monde où la magie est très surveillée.







Reynatis permet aux joueurs de basculer en temps réel entre deux modes bien particulier: « Suppression » et « Liberation ». Dans le mode Suppresion vous devrez cacher votre identité tout en explorant le monde qui vous entour. Mais si votre statut de magicien est révélé, alors la M.E.A. essayera de vous arrêter. A vous de doser donc selon l'action que vous souhaitez mener.

L'action de Reynatis se déroule dans le quartier de Shibuya, à une époque contemporaine de Tokyo. Dans ce monde existent les magiciens, dont le pouvoir inquiète la population lambda. Nous avons deux personnages qui nous sont présentés. D'une part, Marin Kirizumi, un jeune magicien libéré des contraintes, se rend à Shibuya en quête de liberté. De l'autre, Sari Nishijima, une policière détenant elle aussi des pouvoirs magiques, fervente défenseur de la justice et des règles. Elle patrouille dans Shibuya et l'histoire débute lors de la rencontre de ces deux personnages.



トップ 真凛抑圧解放 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévu pour un lancement le 25 juillet 2024 au tarif de 7980 yens, le jeu aura droit, en plus d'une de son édition standard physique et dématérialisée, à une édition spéciale physique nommée LIberators Box Limited Edition à 12 680 yens, l'équivalent numérique de cette édition sera commercialisée 80 yens de moins, ce qui reste assez étonnant au niveau de son intérêt. Dans cette édition spéciale, on obtiendra un pack de DLC contenant un objet de boost d’EXP, et des objets de collaboration avec Caligula et Monark (deux autres jeux de Furyu). Des costumes alternatifs seront également prévus. Autre bonus de précommande, un CD de la bande originale !



トップ 抑圧と解放②案 22/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Une bande-annonce plus détaillée devrait être diffusée le 26 février 2024. Le jeu vient de recevoir son site officiel , qui sera complété régulièrement au gré des annonces.