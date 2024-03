Les sorties Nintendo Switch de mars 2024

La Sélection PN de jeux à surveiller !

Unicorn Overlord

Unicorn Overlord - Demo Trailer | Nintendo Switch

Star Wars : Battlefront Classic Collection

STAR WARS: Battlefront Classic Edition - Nintendo Direct: Partner Showcase 2.21.24

Garden Life : A Cozy Simulator

Garden Life: A Cozy Simulator - Official Pre-Order Trailer

Kingdom Come Deliverance Royal Edition

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition Trailer - Nintendo Switch [PEGI ENG]

Princess Peach : Showtime

Princess Peach: Showtime! fera son entrée en scène le 22 mars 2024 (Nintendo Switch)

South Park : Snow Day !

SOUTH PARK: SNOW DAY! - Nintendo Direct: Partner Showcase 2.21.24

Les autres titres en approche !

Les pépites à surveiller 01/03/2024









Pour couvrir davantage de titre, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de mars 2024. Le tout est présenté dans l'ordre chronologique des sorties. Apparu pour une dernière bande annonce lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase , le RPG d'Altus fait enfin son entrée.A la tête d'une armée de plus de 60 personnages distincts (dont des elfes, humains et anges), vous aurez pour mission d'affronter votre destin afin de reconquérir votre royaume. Vous aurez aussi besoin de faire vos preuves en réalisant des missions héroïques pour les 6 nations.Mêlant stratégie, combats au tour par tour, batailles animées et exploration, le futur titre édité par SEGA se veut être le modèle du RPG. Digne successeur de 13 Sentinels: Aegis Rim et d'Odin Sphere, Unicorn Overlord vous promet une histoire, des personnages et rebondissements intenses, qui ne manqueront pas de vous occuper pendant plusieurs heures (voire jours).Etes vous prêts à reconquérir votre royaume ? Unicorn Overlord dévoile son monde dès le 8 mars sur toutes les plateformes, y compris Switch. Si vous hésitez, une démo gratuite vous attend sur le Nintendo Eshop.2 grands classiques galactiques font leurs grands retours dans une collection spéciale : Star Wars: Battlefront Classic Collection Dans une galaxie lointaine, très lointaine, des affrontements font rage entre l'alliance rebelle et l'Empire Galactique. Retraçant les batailles des 6 premiers films ainsi que l'ascension de la 501st Legion de Stormtroopers d'élite de Darth Vader, cette collection vous mènera sur les planètes les plus connus de l'univers pour y rejouer les événements cultes de la saga.Sortis respectivement en 2004 et 2005, Battlefront 1 et Battlefront 2 sont des incontournables de la licence galactique. La collection vous proposera de replonger dans cet univers, ses campagnes solo ainsi que dans ses batailles jusqu'à 64 joueurs. Le combat se fait au sol, dans les airs et dans l'espace. Ce remaster comprend également l'extension Hero Assault, donnant accès à des nouvelles cartes comme Naboo, la possibilité d'incarner certains héros comme Yoda, Luke Skywalker et des antagonistes comme Grevious ou Vader.Qui sortira vainqueur et dominera la galaxie ? A vos sabres lasers avec Star Wars: Battlefront Classic Collection à partir du 14 mars 2024.Marre de la grisaille ? Et si vous vous détendiez en vous occupant d'un jardin et de fleurs. Si oui, Garden Life : A Cozy Simulator est fait pour vous !Vous voici en charge d'un jardin communautaire laissé à l'abandon. Avec vos outils et votre sens de l'esthétisme, vous devrez répondre aux différentes requêtes des voisins afin qu'il retrouve sa splendeur d'antan. Vous découvrirez également l'histoire de cet endroit reculé au fur et à mesure de votre progression.Outre le mode histoire, le titre vous permettra de créer par vous même votre jardin idéal, d'y faire pousser vos fleurs favorites tout comme d'y constater le passage des saisons. En vous rendant au village, vous pourrez vendre vos fleurs et bouquets et y acheter de nouvelles graines ou outils et ainsi faire perdurer votre havre de paix.Votre nouvelle vie vous attend avec Garden Life : A Cozy Simulator dès le 14 mars sur Switch. 6 ans après sa sortie , Kingdom Come Deliverance s'apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch avec une édition spéciale.Vous voici dans la peau d'Henry, le fils d’un forgeron au temps du Saint-Empire-Romain-Germanique. Assistant au massacre de son village et de sa famille, le héros s'échappe de justesse et décide par la suite de mener à terme sa vengeance.Dans cet action-RPG récompensé plusieurs fois, un immense monde ouvert vous attend. A vous d'explorer les châteaux, champs et forêts de la Bohème médiévale tout en accomplissant les quêtes héroïques. En plus de l'exploration, vous serez amener à combattre différents ennemis selon votre style d'arme et d'approche favorites.Comme tout bon RPG, vous pourrez améliorer votre équipement et compétences au fur et à mesure. Cependant, chacune de vos actions auront des répercussions sur votre aventure et sur le monde qui vous entoure. Le remaster comprend également l'ensemble des DLC Trésors du passé, L'essor du phénix, Les Galantes Aventures du Courtois Hans Capon, Mauvaise troupe et Le lot des femmes.Prenez votre épée et partez à l'aventure avec Kingdom Come Deliverance Royal Edition dès le 15 mars sur la console de Nintendo.Après les aventures de Mario et de Luigi, il est grand temps que la princesse du Royaume Champignon montre ce qu'elle sait faire avec Princesse Peach : Showtime.En balade avec quelques Toads, la Princesse Peach trouve un prospectus du Théâtre de l'Etincelle. Cependant, la terrible Syrah et la Grappe Maléfique vont gâcher la représentation. C'est à la princesse de régler la situation avec sa nouvelle alliée Stella, la gardienne du théâtre. Grace au ruban de cette dernière, Peach peut interagir avec le décor et se découvrir de nouveaux déguisements et capacités.Peach Epéiste, Peach Détective, Peach Kung-Fu et bien d'autre transformations seront un moyen de découvrir la princesse sous un nouveau jour. Ce sera à vous de venir au bout des différents actes et restaurer la paix dans le Théâtre de l'Etincelle.Que le spectacle commence avec Princesse Peach : Showtime ! La levée du rideau est prévue pour le 22 mars en exclusivité sur SwitchAprès South Park : L’Annale du Destin, il est temps de revenir à South Park et de retrouver Kenny, Cartman, Kyle et Stan dans South Park : Snow Day.Un immense blizzard a plongé la ville dans le chaos et a également fermé l'école. Vous incarnez "le nouveau" et avec les héros de South Park, vous serez amenés à prendre les armes afin de relever les défis et sauver la ville accessoirement.Que ce soit en solo ou avec des amis, vous pourrez explorer le monde en 3D, choisir vos règles de jeu et retrouver l'humour très singulier de la série. En fonction des ennemis, vous serez amené à faire évoluer vos armes et compétences. En bonus, de nombreux costumes emblématiques de la série vous feront adopter un look bien singulier.Etes vous prêt pour une journée enneigée à South Park ? Réponse dès le 26 mars sur toutes les consoles avec South Park : Snow Day !En plus de ces titres, la Nintendo Switch n'est pas en reste et vous fera découvrir quelques jeux supplémentaire ce mois-ci.Si vous êtes un passionné de simulation, vous pourrez vous essayer à la conduite de véhicules avec(5 mars) tout comme à celle de train avec(7 mars). Une série culte du run and gun des années 80-90 fait également son grand retour avec Contra : Opération Galuga (12 mars).Après EA FC Sport 24, c'est au tour du baseball de trouver son titre annuel avec(19 mars) . Si vous êtes plutôt joueur de RPG, la sortie HD de(22 mars) ainsi que le portage de(28 mars) sont faits pour vous !