Nintendo : Indie World et Partner Showcase en direct le 27 août

Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase - 27/08/2024

Demain, mardi 27 août 2024, à 16h00, Nintendo réserve une double surprise pour les amateurs de jeux vidéo qui ne s’attendaient certainement pas à une telle diffusion aussi tôt ! En effet, la firme japonaise diffusera deux présentations vidéo consécutives : un Indie World et un Nintendo Direct: Partner Showcase. Ces deux événements, toujours attendus par les joueurs, s'étendront sur environ 40 minutes au total.Voici le lien vers le lecteur vidéo :L'Indie World, comme son nom l'indique, se concentrera sur les titres indépendants à venir sur Nintendo Switch. Ce format est l'occasion idéale pour découvrir des jeux de créateurs indépendants, souvent innovants et surprenants, qui enrichissent le catalogue déjà très diversifié de la console.Juste après, le Nintendo Direct: Partner Showcase prendra le relais. Ce type de présentation met généralement en lumière des titres développés par des partenaires externes, souvent des studios tiers, qui réservent toujours de belles surprises. Dans ce format, Nintendo ne prend pas la lumière et laisse les éditeurs tiers bénéficier de la visibilité qu’offre un Nintendo Direct.Cependant, pour les plus impatients, un point important à souligner : ces diffusions ne mentionneront pas ce qui pourrait succéder à la Nintendo Switch. Nintendo semble vouloir garder le mystère entier sur l'avenir de sa console star qui bénéficiera de sa propre mise en avant quand Nintendo jugera le moment venu.Pour suivre cette diffusion en direct, il suffit de se rendre sur le portail Nintendo Direct ou sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Vous y découvrirez les annonces, nouveautés et peut-être même des surprises inattendues qui enrichiront votre expérience sur Nintendo Switch.Et vous, qu'attendez-vous le plus de ces présentations ? Des idées sur les jeux qui pourraient être révélés ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse