Nintendo Museum : deux étages d'histoire de Nintendo à découvrir dès le 2 octobre 2024

Dans le Nintendo Museum Direct diffusé cette nuit par Nintendo, Miyamoto nous propose de découvrir d'abord le second étage du musée, rempli de produits Nintendo dont certains d'entre nous n'auront sans doute jamais entendu parlé. Connaissiez-vous le Copilas par exemple ? Ou l'Ultra Machine de Gunpei Yokoi ? Ces produits font partie de l'histoire incroyable de Nintendo, des produits sans lesquels, peu à peu, Nintendo ne se serait peut-être pas tourné vers le jouet, puis le jeu vidéo.Différentes vitrines permettent de retracer l'évolution de Nintendo, ou même de certains emblèmes de la marque comme le point d'interrogation : on voit son design évoluer de jeu en jeu avec une frise illustrée depuis Super Mario Bros à nos jours.Le musée est organisé pour nous permettre de découvrir l'histoire de la firme jusqu'à la Nintendo Switch. Non, on ne voit pas d'espace laissé libre avec un panneau "ici la prochaine génération de console Nintendo" dans les images proposées dans ce Nintendo Direct ! Mais les concepteurs, emmenés par un Shigeru Miyamoto toujours aussi créatif, ont pensé que certaines expériences méritaient d'être vécues.Ainsi, au premier étage, ce sont pas moins de 8 expériences différentes que les joueurs vont pouvoir vivre : jouer à l'Ultra machine dans une petite pièce aménagée comme l'étaient les appartements japonais à l'époque, ou jouer avec des versions géantes des manettes, comme la Famicom (nom de la Nintendo Entertainment System) ou même la Wii, et enfin une sorte de mur virtuel pour imaginer comment étaient les salles d'arcade créées par Nintendo dans les années 1970 dans d'anciens bowlings pour jouer au tir au pigeon virtuel. Ici, des pistolets de la NES et le bazooka de la Super Nintendo ont été adaptés pour reproduire avec fun cette expérience.Dans le Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto nous montre 3 expériences :- Zapper & Score SP- Ultra Machine SP- Big ControllerMais d'autres expériences seront proposées :- Shigureden SP : lecture de poèmes de Tanka via un sol interactif et une tablette numérique- Ultra Hand SP : jeu pour attraper des balles avec un Ultra hand et les poser dans un tuyau- Lover Tester SP : à quel point s'aiment deux personnes ? Nintendo pouvait le mesurer avec le Love Tester- Game & Watch SP : Ball, le tout premier Game and Watch, dans une version spéciale utilisant l'ombre du joueur- Nintendo Classics : essayer des jeux Nintendo de la NES à la N64, avec les manettes d'époque.Pour prendre part à ces expériences, les joueurs disposeront de 10 pièces sur le ticket d'entrée. Le nombre de pièces requises variera selon les expériences et Nintendo précise sur son site qu'il ne sera pas possible de faire toutes les expériences avec 10 pièces.Les visiteurs pourront ensuite terminer leur visite avec une visite à la boutique qui proposera certains produits en exclusivité et qui ne sera accessible qu'aux détenteurs d'un billet d'entrée, et au restaurant où seront servis des hamburgers personnalisés proposant rien moins que... 270000 combinaisons possibles.Un lieu exceptionnel s'annonce, donc, avec une présentation soignée de tout le patrimoine de Nintendo. L'occasion pour les joueurs de découvrir comment une société fondée en 1889 s'est peu à peu détournée des cartes à jouer vieillissantes pour devenir un leader du loisir numérique préféré des terriens aux XXIe siècle. Le musée sera ouvert dès le mercredi 2 octobre 2024, tous les jours de 10 à 18h sauf le mardi. Il est possible de réserver ses billets dès maintenant sur le site officiel du musée Pour la période d'ouverture, Nintendo organise un tirage au sort parmi les personnes intéressées, un compte Nintendo est obligatoire pour y participer. Alors seulement sera-t-il possible d'acheter en ligne des tickets s'il reste des places suite à des annulations par exemple.Source : YouTube et communiqué de presse officiel (en anglais)