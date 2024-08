Rendez-vous à minuit pour un Nintendo Museum Direct

Nintendo Museum Direct Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rejoignez-nous demain, 19 août à 15h PT, pour une visite du Nintendo Museum dont l'ouverture est prévue à l'automne 2024 à Kyoto, au Japon ! Le livestream Nintendo Museum Direct durera environ 10 minutes.

Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'annonces de jeux ni de mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation.

Join us tomorrow, August 19 at 3pm PT, for a tour of the Nintendo Museum that’s scheduled to open during the fall of 2024 in Kyoto, Japan! The Nintendo Museum Direct livestream will last roughly 10 minutes. #NintendoDirect



Watch here: https://t.co/hxQ5OARMgr pic.twitter.com/IiHefQsPqx — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 18, 2024

Personne ne s'attendait à un Nintendo Direct en plein mois d'août, mais il faut aussi reconnaitre que c'est un Nintendo Direct un peu exceptionnel que Nintendo nous proposera ce mercredi avec une visite du Nintendo Museum, en cours de construction à Kyoto et dont l'ouverture avait été décalée à l'automne.Voici le lecteur YouTube que vous pourrez consulter :La chaîne YouTube de Nintendo of America est disponible ici Cette vidéo de 10 minutes nous permettra donc de découvrir l'architecture intérieure et l'organisation des différentes salles que le public pourra visiter à l'ouverture du musée. Dans son tweet, Nintendo of America indique :Au cas où certains ne l'auraient pas compris, Nintendo a pris soin d'ajouter :On va donc tâcher de rester éveiller jusqu'à minuit ce soir pour découvrir les premières images d'un musée que nous espérons tous pouvoir visiter un jour : un musée Nintendo devrait être l'occasion de découvrir le patrimoine exceptionnel d'une firme plus que centenaire, puisque fondée en 1889 : des cartes à jouer, certes, des cartes Hanafuda, aussi, mais aussi beaucoup de jouets plus loufoques comme l'Ultra-hand imaginée par un certain Gunpei Yokoi , avant que Nintendo n'entre de plain-pied dans le monde du jeu vidéo dès le milieu des années 1970 !Rendez-vous est donc pris, ce mercredi 20 août à minuit, pour découvrir le contenu du musée dans le cadre de ce Nintendo Museum Direct !