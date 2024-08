Le phénomène Bakeru débarque en France !

BAKERU - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous n’y croyions plus…Alors que vous étiez tranquillement en train de vous prélasser dans votre piscine ou au bord de la plage, une sacrée annonce a pointé le bout de son nez en plein milieu du mois d’août. En effet, nous apprenons que le jeu Mameda no Bakeru va non seulement sortir en France mais il va également bousculer votre calendrier de rentrée car sa date de sortie est arrêtée au 3 septembre.En plein mois d'Août, Nintendo nous gâte en diffusant un trailer inattendu de 3 minutes du gameplay de notre nouveau jeu de la rentrée :Après avoir fait fureur au Japon à la fin de l’année dernière, nous étions sans nouvelle d’une possible exportation du phénomène de Good Feel, les développeurs entre autres de Kirby : Au fil de l'aventure, Yoshi's Woolly World mais encore du très récent Princess Peach Showtime salué d’un très encourageant 15/20 dans les colonnes de Puissance Nintendo Lorsque certains fans du jeu s’étaient rués sur le jeu en import, d’autres joueurs ont su faire preuve de patience. Et ces derniers ont été récompensés !Ce jeu d’action en 3D a remporté notamment un grand succès au Japon car il est truffé de références à la culture et aux traditions japonaises. Au cours de ce jeu, vous incarnerez Bakeru, un apprenti ninja capable de donner des coups de baguettes, de se protéger avec un taiko (tambour traditionnel japonais) mais également de rétrécir. Bakeru devra arpenter les 47 préfectures du Japon pour délivrer le pays des esprits malfaisants. Ce n’est pas un hasard si les plus anciens auront reconnu la patte de Mystical Ninja Starring Goemon car les développeurs sont des anciens de Konami ayant travaillé sur ce jeu il y a plus de 25 ans déjà !Mais comme si une bonne nouvelle ne suffisait pas, nous apprenons que la démo est disponible sur le Nintendo eshop et nous avons donc eu le plaisir de l’essayer ! La démo s’avère être très consistante avec pas moins de 4 niveaux mais également très convaincante d’un point de vue technique. Nous n’avons constaté aucun ralentissement malgré la quantité de détails affichés à l’écran et l’ensemble des mouvements restent très fluides.Si vous souhaitez récolter tous les bonus, vous en aurez pour une heure et demi de jeu, entre les niveaux d’exploration et ceux de combat, faisant notamment référence à Godzilla. La démo est proposée en anglais et l’eshop n’évoque pas de traduction en français ce qui est vraiment un point négatif sachant que le jeu s’adresse également aux plus jeunes.Et pour couronner le tout, la précommande eu jeu sur l’eShop permet de bénéficier d’une réduction de 10% afin d’obtenir le jeu a 35,99 euros au lieu de 39,99 euros.Alors si vous n'avez toujours pas franchi le pas, n’oubliez pas de rajouter à votre liste de rentrée entre les cahiers et les classeurs, le jeu Mameda No Bakeru ce 3 septembre 24 !