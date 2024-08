Fonctionnalités et compatibilité des amiibos pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En plus des objets qui seront utiles pour votre aventure, vous pourrez également obtenir différentes couleurs de tenues que l'on peut trouver dans le jeu.

Ganondorf (Tears of the Kingdom)

Zelda (Tears of the Kingdom)

Link (Tears of the Kingdom)

Zelda & Célestrier (Skyward Sword)

Link (Link's Awakening)

Jeune Link (Smash Bros)

Urbosa (Breath of the Wild)

Daruk (Breath of the Wild)

Mipha (Breath of the Wild)

Rivali (Breath of the Wild)

Link (Skyward Sword)

Link (Twilight Princess)

Link (Majora's Mask)

Gardien (Breath of the Wild)

Zelda (Breath of the Wild)

Bokoblin (Breath of the Wild)

Link à cheval (Breath of the Wild)

Link à l’arc (Breath of the Wild)

Zelda (Wind Waker)

Toon Link (Wind Waker)

Link (Ocarina of Time)

Link (The Legend of Zelda)

Link loup (Twilight Princess)

Ganondorf (Smash Bros)

Sheik (Smash Bros)

Toon Link (Smash Bros)

Zelda (Smash Bros)

Link (Smash Bros)

Les fans de The Legend of Zelda ont de quoi se réjouir ce dimanche : de nouvelles informations ont été révélées sur le site officiel japonais du jeu concernant les fonctionnalités des amiibo dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Depuis le mois de juin, on savait déjà que le jeu inclurait un support pour les amiibo, mais les détails de cette compatibilité viennent d'être dévoilés.Selon les informations disponibles, l'utilisation des amiibo dans Zelda: Echoes of Wisdom permettra de débloquer des objets utiles pour l'aventure de Zelda, ainsi que des variations de couleurs pour les tenues disponibles dans le jeu. Une belle manière de personnaliser son expérience et d'apporter une touche unique à l'héroïne lors de son périple.En voici un extrait traduit du site :Voici la liste complète des amiibos compatibles :Il sera intéressant de voir comment ces fonctionnalités enrichiront l'expérience de jeu lorsqu'on pourra enfin mettre la main sur Zelda: Echoes of Wisdom le 26 septembre prochain. Alors, avez-vous déjà votre amiibo préféré prêt pour cette nouvelle aventure ?Source : site japonais via NintendoLife