Naheulbeuk - Le Maître du Donjon : Une édition limitée disponible le 27 septembre

Microids et Dear Villagers viennent de dévoiler une nouvelle qui ravira les fans de l’univers décalé du Donjon de Naheulbeuk. Naheulbeuk - Le Maître du Donjon sera disponible en édition limitée sur Nintendo Switch et PlayStation 5 à partir du 27 septembre 2024. Et pour ceux qui souhaitent s'assurer de ne pas manquer cette édition spéciale, les précommandes sont déjà ouvertes !Cette édition limitée propose une expérience enrichie pour les collectionneurs et les passionnés de la franchise. Elle inclut non seulement le jeu, mais également une planche de stickers, un poster, et un lenticulaire 3D, parfaits pour agrémenter votre espace de jeu avec une touche de l'univers Naheulbeuk.L'univers satirique et héroïque-fantasy du Donjon de Naheulbeuk vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines : vous y incarnerez Reivax, un demi-gobelin au service du redoutable sorcier Zangdar. Votre mission est de construire, gérer, et défendre votre donjon, tout en évitant de provoquer la colère de votre maître. Le jeu vous propose de bâtir un repaire tristement célèbre, bien avant que les célèbres aventuriers ne viennent y semer la pagaille.Source : Communiqué de presse