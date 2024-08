[Rumeur] La série live-action Pokémon de Netflix refait parler d'elle

En juillet 2021, le magazine américain de renom Variety annonçait que le projet Pokémon live-action avait été validé en interne, au sein de The Pokémon Company. Mais depuis, silence radio sur le projet. Ce dernier semblait être tombé dans l'oubli. Et pourtant, il y a de cela quelques heures, l’insider très réputé DanielRPK a rallumé la mèche sur X (Twitter).Ce dernier affirme que la série Pokémon de Netflix est en développement actif et que le choix du protagoniste aurait déjà été fait. Ce choix, pas si surprenant, devrait ravir les fans de la première heure puisqu’il s’agirait tout simplement de Red, le protagoniste des premières versions, Rouge, Bleu et Jaune. Red a ensuite fait une apparition remarquée dans les épisodes suivants tels que Rouge Feu & Vert Feuille, Ultra Soleil & Ultra Lune ou encore Let’s Go Pikachu & Evoli et a même eu son propre manga pendant de nombreuses années : Pokémon Adventures. Cette œuvre, particulièrement appréciée par la communauté, se distingue par son approche plus mature par rapport à l'animé. Un live-action mature reprenant le ton des mangas pourrait avoir son petit cachet, c'est certain. Après The Legend of Zelda, une autre franchise phare de Nintendo préparerait donc son arrivée dans les salles obscures (ou en streaming) en live-action. Paris d’autant plus risqués au vu de l’amour que porte les fans vis-à-vis de ces deux franchises. Néanmoins, Big N n’est pas à son premier coup d’essai. Le film Détective Pikachu , déjà en live-action à l’époque (2019), avait dans l’ensemble globalement plu. De quoi rassurer un peu les fans.Si ces deux projets voient finalement le jour, cela pourrait marquer le début d’un « Nintendo Cinematic Universe » à la manière d’un « Marvel Cinematic Universe » au cinéma (ou en streaming). Imaginez une sorte de Super Smash Bros sur grand écran avec toutes les mascottes de Nintendo. Une chose est sûre, cela ferait forte impression.Source : DanielRPK