La Switch se met à jour en version 19.0.1 et retrouve sa compatibilité avec l'adaptateur pour manette NGC

Détail des notes de version 19.0.1

Nintendo a déployé la mise à jour 19.0.1 disponible pour tous les modèles de sa console Switch. Disponible dès maintenant pour les utilisateurs qui ont leur console connectée à Internet, cette mise à jour se concentre avant tout sur la stabilité du système et vient corriger quelques bugs qui nous intéressent un peu plus et qui avaient été rencontrés depuis le déploiement de la précédente version 19.0.0.Le détail des correctifs listés sur le site officiel inclut notamment la résolution d’un problème affectant la connectivité de la manette GameCube, selon lequel certains joueurs avaient constaté que la manette n'était plus reconnue par la console. Un peu dommage donc, mais les fans de Super Smash Bros. Ultimate seront donc ravis de constater que ce souci est désormais résolu pour jouer dans leur configuration de manette préférée Un autre point important de cette mise à jour concerne la gestion des téléchargements en mode veille. Les utilisateurs avaient signalé des difficultés à télécharger des logiciels pendant que la console était en veille, ce qui a été corrigé dans cette version.Comme toujours, pour bénéficier de ces améliorations, les joueurs peuvent lancer la mise à jour manuellement en se rendant dans les paramètres système > système > mise à jour du système... ou attendre que la console les invite à redémarrer une fois la mise à jour automatiquement téléchargée par la console.Avez-vous déjà remarqué ces améliorations sur votre console une fois la mise à jour effectuée ? Dites-nous tout en commentaire ci-dessous ou sur notre serveur Discord , surtout si avec cette nouvelle version vous constatez de nouveaux problèmes.Nintendo a résolu plusieurs problèmes et amélioré la stabilité et la convivialité, notamment les correctifs suivants :- Correction d'un problème où la connexion avec le « multipad pour manettes Nintendo GameCube » pouvait ne pas être reconnu lors de son utilisation avec la Switch.- Correction d'un problème où les processus de communication tels que les téléchargements de logiciels pouvaient ne pas être exécutés correctement pendant la veille.Source : Nintendo Japon