Servonauts : un jeu coopératif déjanté de stations-service spatiales arrive sur Switch et PC

Servonauts | Gameplay Trailer (Steam, Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les amateurs de jeux coopératifs déjantés vont être servis ! Servonauts, une nouvelle aventure développée par MAXART Games et publiée par Untold Tales, s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch et PC en 2024. Ce jeu de gestion unique vous plonge dans un univers où construire et gérer une station-service n'a jamais été aussi chaotique… ni aussi explosif !Dans ce titre, vous et jusqu'à trois amis incarnerez des employés galactiques prêts à tout pour satisfaire des voyageurs de l'espace pressés. Votre mission ? Monter une « servo » (l’argot australien pour station-service) dans des environnements interstellaires où les règles de la gravité et de la sécurité sont, disons, flexibles.Pour accomplir cette tâche, vous devrez poser des pipelines aussi flexibles que les conditions de sécurité – technologie brevetée d’Astroil – et manipuler des carburants exotiques pour concocter des mélanges de haute qualité. Une erreur de dosage ? C’est l’explosion assurée.Dans cette aventure coopérative, chaque joueur aura un rôle essentiel, avec des mécaniques de jeu qui permettent de gérer l'afflux de clients impatients, d’affiner les carburants et de poser des conduits fragiles (ou au contraire parfois très résistants comme à la lave). En solo ou en équipe de deux, trois, ou quatre, vous devrez collaborer pour atteindre les trois étoiles d’or, signe de l'excellence dans le monde des stations-service galactiques.Sur Nintendo Switch, le jeu proposera un mode coopératif en local, tandis que la version PC permettra également une option en ligne via Steam Remote Play.Avec un humour absurde, Servonauts entend bien nous offrir une expérience aussi intense qu’hilarante. Découvrez un avant-goût du chaos qui vous attend en regardant le trailer du jeu ci-dessous :Prêts à vous embarquer dans cette aventure interstellaire ? Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau concept de gestion spatiale en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . On a réfléchi deux minutes avant de savoir où ranger ce jeu de gestion, dont l'aspect loufoque n'est pas sans rappeler d'autres jeux déjà disponibles sur Switch, parfois avec des enjeux différents, comme Overcooked par exemple.Source : Communiqué de presse