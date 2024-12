Test de Servonauts : pas un si bon tuyau…

Servonauts | Release Date Trailer (Steam, Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les joies du ravitaillement galactique

Gare à la panne d’essence… ou d’idées ?

On a beau vivre dans l’espace et se promener d’un coin à l’autre de la galaxie, les problèmes de la vie courante restent les mêmes : à un moment, il faut bien faire le plein de sa voiture spatiale sans quoi la panne sèche nous guette ! Heureusement, le réseau de distribution de carburants Astroil a su s’adapter et déploie des équipes qualifiées et parfaitement compétentes aux quatres coins du cosmos pour répondre aux besoins des clients. Voilà donc votre mission, vous qui intégrez une brigade de Servonauts: ravitailler tous les véhicules qui se présentent à vous, si possible avec le bon carburant et tant qu’à faire, en extrayant le précieux liquide directement sur place.Vous devez donc rapidement vous organiser pour être opérationnels au plus vite : tout commence donc par l’installation de machines d’extraction. Une fois cette étape réussie, nous avons du carburant brut qu’il va falloir acheminer jusqu’aux véhicules grâce à des tuyaux à la technologie brevetée par Astroil, et éventuellement les raffiner pour obtenir différents types de carburants adaptés spécifiquement aux différents véhicules des clients qui se présentent à vous. C’est plus ou moins là que commencent les problèmes !Vous vous en doutez, tout n’est pas si simple : les tuyaux sont pour le moins capricieux et ont une longueur limitée, tandis que les machines qui servent à raffiner ne proposent qu’un type de carburant en sortie. Il faudra donc parfois les cumuler pour obtenir le produit final, et surtout veiller à ne pas se tromper car si vous n’envoyez pas le carburant adapté au véhicule du client, ça va faire boum !Il n’y a pas de tutoriel et on nous lâche en plein premier niveau sans formation particulière. Vous allez devoir apprendre sur le tas ! Les premiers niveaux du jeu sont donc déjà complexes et le ton monte très vite dans l’équipe : on se gêne souvent, il faut bien communiquer sans quoi un joueur risque de défaire ce qu’un autre avait commencé à fabriquer, et le tout ressemble rapidement à un joyeux bazar de tuyaux et de machines disposées un peu partout sur la zone.Évidemment, dans ces conditions les clients risquent de patienter trop longtemps ou d’être mal servis, de quoi faire fondre votre score final et dire adieu aux trois étoiles, trophée décerné aux meilleurs pompistes du mois. Avouons que les premiers pas dans le jeu sont vraiment amusants et que l’ambiance est rapidement très animée dans l’équipe. Tout le monde s’agace, se crie dessus, galère mais finalement on arrive à peu près à s’en sortir, non sans avoir fait des reproches à chacun de ses collaborateurs du jour. Mission accomplie, le jeu est amusant !Malheureusement, les choses se gâtent assez rapidement. Tout d’abord, il faut noter que le jeu propose une prise en main qui se veut aisée mais ne l’est pas réellement dans les faits. En cause, des menus de construction qui s’affichent non pas devant votre personnage mais en bas de l’écran. Résultat, il nous est arrivé plusieurs fois de penser avoir un problème de Joy-Con car notre personnage ne répondait plus. En réalité, nous avions juste ouvert le menu de construction et comme celui-ci est situé en bas de l’écran et qu’on reste concentré sur l’action, on prend un certain temps avant de s’en rendre compte. Ce menu, ultra simple au demeurant, aurait tout à fait pu être intégré directement en jeu à proximité du personnage.Le gameplay en lui-même est également peu précis. D’un côté, on pourrait dire que c’est souvent ce qui rend les party games plus amusants en créant des situations ridicules. Ici, le curseur est poussé un peu trop loin si bien qu’on a parfois du mal à savoir si un tuyau est bien enclenché ou non. La lisibilité est également moyenne avec des zones de construction peu lisibles ou encore des caisses bonus au contenu difficilement identifiable qui perdent donc de leur attrait.Rien de très grave jusqu’ici, on a dit plus haut que cela n’empêche pas de s’amuser. En revanche, le manque de contenu est beaucoup plus gênant : le jeu propose quatre planètes de quatre niveaux chacune, soit seize niveaux en tout. C’est franchement faible, d’autant que le jeu tourne très vite en rond : contrairement à beaucoup de jeux de ce genre qui se renouvellent et apportent à chaque monde de nouvelles idées de gameplay, ici c’est tout l’inverse : les niveaux se complexifient certes, et demandent de bien réfléchir pour résoudre les problèmes posés, mais le gameplay reste toujours absolument identique.Dès lors, inutile de cacher qu’on s’ennuie assez rapidement à répéter toujours les mêmes phases de jeu dans des niveaux pas tellement différents les uns des autres. Pour être clair, sur les derniers niveaux on ne s’amuse plus vraiment et on espère juste un twist salvateur… qui n’arrivera jamais. A tel point qu’une fois arrivé au bout de l’aventure (très rapidement donc), on ne voit aucun intérêt à refaire tous les niveaux pour tenter d’obtenir les fameuses trois étoiles. Il y a bien des skins bonus à débloquer pour les plus motivés, mais là encore leur intérêt est trop limité dans un jeu dont on fait le tour en seulement deux ou trois heures…