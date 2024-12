Test de VED, le récit d’un voyage onirique !

La fée de la technologie

Un RPG très stratégique

VED, oui en majuscule, drôle de nom pour un jeu. Il s’agit en réalité d’un acronyme dans l’histoire pour nommer les chasseurs de magie. En effet, l’aventure tourne autour de la magie et plus particulièrement de celle des êtres féériques. On y incarne un jeune homme, Cyrus, dont le passé l’a rendu malvoyant et qui vit dans une ville assez futuriste, Micropolis. Mais un soir, il se retrouve téléporté dans un monde féérique où il retrouve sa vue et dispose de pouvoirs magiques. C’est là que l’aventure commence avec les premiers combats. On y reviendra plus en détail. Mais c’est surtout à partir de là que le VED commence à la traquer.Le lore est très riche et il n’est pas facile de tout saisir surtout que le titre ne dispose pas de traduction française. C’est anglais, russe ou chinois mandarin. C’est dommage parce que du texte à lire, il y en a plein. Absolument tous les dialogues sont doublés en anglais ce qui permet de donner du rythme à la narration mais encore une fois, il faut les comprendre.Le récit est découpé en plusieurs chapitres. Tel un visual novel, on est spectateur. Cyrus pense, parle et réagit aux événements. On lance parfois un dé 20 comme dans un jeu de rôle et il y a aussi des choix scénaristique à faire. Des résultats du dé et des choix découlent des embranchements aux conséquences irréversibles sur l’histoire, donc avec plusieurs épilogues.Cependant vous avez la possibilité de refaire individuellement chaque chapitre une fois terminée. C’est une façon de tenter de débloquer les évènements que vous avez loupé sans recommencer le jeu à zéro ou plusieurs sauvegardes, ce qui est plutôt chouette. D’ailleurs à la fin de chaque chapitre, le titre, le jeu affiche ce que vous avez débloqué et raté dans l’histoire.Le tout est mis en scène dans un style graphique qui attire l’attention tellement il est inhabituel. Tous les dessins semblent faits à la main dans un style très crayonné. Ce dernier renforce énormément l’ambiance très onirique du jeu entre rêve et réalité, où est la vérité.Parfois, Cyrus plonge dans le monde des fées en étant pleinement conscient et se réveille ailleurs dans la réalité, comme s’il avait été téléporté. Cela fait littéralement rêver. Le titre est une véritable pépite visuelle. D’autant que l’animation n’est pas en reste et permet une mise en scène spectaculaire des combats.On passe à l’action maintenant. Ils font partie intégrante du récit. Quand Cyrus est dans le monde féérique, il se déplace par téléportation d’une zone à une autre. Avant de vous déplacer, il est clairement affiché si un combat vous attend ou non. Il n’y a donc aucun combat aléatoire ni aucun point d’expérience à proprement parler.A chaque combat vous choisissez le degré de difficulté afin d’obtenir plus ou moins de points d’énergie. On en parlera plus bas. Si vous choisissez de faire un affrontement, comme dans tout RPG, il se déroule au tour par tour. Cyrus dispose de deux actions par tour et vous devez choisir judicieusement quelle compétence utiliser pour vous déplacer sur la ligne d’attaque des ennemis. C’est la particularité de VED. Les combats ont une dimension horizontale.Au début de chaque tour, les ennemis, quand il y en a plusieurs, annoncent clairement où ils vont attaquer. Il y a quatre positions de gauche à droite sur la ligne. Il faut arriver à attaquer avec une compétence qui vous permet de vous déplacer tout à gauche si la contre attaque va arriver sur les cases du milieu gauche et droite. Cyrus encaisse quand même des dégâts mais pas autant que s’il s’était trouvé en pleine zone.Les chances d'esquiver sont aussi drastiquement augmentées. En face, c’est à peu près pareil. En fonction de où vous visez, vous avez plus ou moins de chance de rater vos attaques ou d’augmenter votre taux de coup critique. Il y a une dimension stratégique assez plaisante qui rend les combats dynamiques et amusants. Cependant comme il n’y a que Cyrus, cela peut devenir assez redondant sur du long terme.Si d’aventure vous remportez votre bataille, les points reçus servent à améliorer votre demeure féerique. C’est comme ça que vous obtenez de nouvelles compétences en combat et améliorez les points de vie ainsi que vos trois caractéristiques qui sont la force, la magie et la dextérité. Celles-ci servent surtout dans les dialogues et les jets de dés. Il n’y a donc pas de farming obligatoire mais se battre est fortement conseillé.Réussir vos combats en difficulté maximale permet de devenir rapidement plus fort et ainsi avoir de meilleurs résultats sur certaines situations de l’histoire afin de débloquer d’autres embranchements du récit. Cela ajoute un intérêt à la rejouabilité du titre grâce à la sélection des chapitres individuellement.